網友讚高雄路平新工法 議員打臉了

2019-04-05 20:24 中央社 高雄5日電



有高雄市民發現道路正在施工，施工的工法讓她覺得細膩，大讚高雄市府團隊很用心。 圖擷自 「韓國瑜後援會」臉書粉絲團 分享 facebook

高市大仁路下水道整治工程意外發現日治時代咕咾石溝渠遺跡，依文資法以細膩新工法保留。網友誤以為「路平」新工法，在臉書稱讚；高市議員簡煥宗反駁，指是在保護遺跡。

臉書社團「韓國瑜後援會」日前有網友貼文指「買燒肉飯時看到的，覺得真的很感動！市府團隊真的很用心！以前高雄的工程感覺很隨便，挖一挖補一補，補久了大家也習慣了。想不到工程也可以這麼細膩的，感謝市府團隊的用心！」挖開的道路鋪上一片片鋼板，周圍還圍起護欄，防止路人掉落；眼前的新工法，讓人感動淚讚。

民主進步黨籍高雄市議員簡煥宗今天反駁指出，這根本不是什麼「路平」新工法，這是去年底該處箱涵塌陷，意外發現日治時代遺跡，「看到的『細膩』這是要保護『咕咾石溝渠』、這件事和誰上任根本一點關係都沒有。」

對此，高雄市政府水利局副局長韓榮華接受媒體訪問表示，大仁路這段日治時代咕咾石溝渠遺跡，全長約175公尺，寬近6公尺。去年11月進行下水道整治工程時，施工人員開挖發現這段不尋常的配料與整齊的咕咾石溝渠遺跡後，即依文資法停工，報請高市文化局組成專案委員會會勘。

韓榮華說，如今現場文資調查完畢，水利局再度施工復原。一般下水道工程施工是利用模板組模，灌進鋼筋混擬土澆置成形後再拆模板，這次為保護咕咾石溝渠遺跡，採用鋼承鈑工法，增加道路承載力並保護咕咾石溝渠遺跡；這項工程工法是為配合文資保存，無關「路平專案」。

高雄市政府文化局表示，文資委員會同文史專家比對1929年間現場文資地圖等資料，並經文資專家等鑑定後認為大仁路段這條藍色溝渠是日治時期的咕咾石溝渠，具文資保存價值。

高市文化局指出，經市府跨局協商，並諮詢專家意見後決議，在現場施做阻隔設施，保護咕咾石溝渠文資遺跡，也兼顧水利箱涵施工，由水利局配合文資保護進行變更設計，進行後續施做。