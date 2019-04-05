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高雄推半屏山麓軍事文化遊 要地鎮海樓非本國籍者止步

2019-04-05 18:51聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市文化局在4、5月首度推出「半屏山麓軍事文化遊」，左營擁有大量的軍事遺跡，也見證幾百年來這塊土地上的變遷與興衰。為了講述左營豐富多變的軍事歷史，文化局為民眾規畫軍事小旅行，甚至排除困難安排參訪歷史建築、原高雄警備府「鎮海樓」，且此點只有本國籍人士可以參加。

文化局表示，左營區有豐富的人文歷史背景，並有多處建築或殘跡已被指定登錄為法定文化資產，像是國定古蹟左營鳳山縣舊城、市定古蹟舊城孔廟崇聖祠、市定古蹟廍後薛家古厝、市定古蹟鳳山縣舊城南門段城牆殘蹟、歷史建築左營海軍中山堂、歷史建築原高雄警備府「鎮海樓」及文化景觀左營海軍眷村。

文化局指出，就軍事文化角度而言，歷史建築原高雄警備府「鎮海樓」有其特殊性，也因為位於營區管制範圍，且尚作為軍事用途使用，必須經過特別申請才得一見，是相當神祕的法定軍事文化資產。這次小旅行特別安排參訪鎮海樓，可說是相當難得的機會，喜愛軍事文化旅行的朋友務必不能錯過。

活動分A、B路線，A路線活動日期為4月20日、4月28日、5月4日，每場次30人為限，共3場次，路線造訪見城館、￼震洋神社遺址、￼再見捌捌陸 – 台灣眷村文化園區、￼眷村民宿參訪。

B路線活動日期是4月24日、5月1日、5月8日，每場次也以30人為限，共3場次，造訪原高雄警備府「￼鎮海樓」、海軍故事館、眷村民宿參訪。B路線限中華民國國民，非本國籍不得參加，活動當天需提供雙證件正本以供查驗。

文化局表示，單場活動費用400 元，費用包含入館門票、旅遊平安 險、全程導覽、車費及雜支。即日起受理報名，額滿為止，詳情可上高雄市文化局網站查詢。

高雄市文化局規劃「半屏山麓軍事文化遊」，歷史建築原高雄警備府「鎮海樓」路線僅限本...
高雄市文化局規劃「半屏山麓軍事文化遊」，歷史建築原高雄警備府「鎮海樓」路線僅限本國籍人士可以參加。圖／高雄市文化局提供
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高雄市文化局規劃「半屏山麓軍事文化遊」，歷史建築原高雄警備府「鎮海樓」路線僅限本...
高雄市文化局規劃「半屏山麓軍事文化遊」，歷史建築原高雄警備府「鎮海樓」路線僅限本國籍人士可以參加。圖／高雄市文化局提供
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