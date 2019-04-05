水寮國小串聯社區 大手攜小手LOVE HOME里

2019-04-05 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市水寮國小校長黃淑珍到任後積極串連社區，不但發起志工媽媽勾織「愛之網」，還趁兒童節推Love home 里計畫，透過鳳梨炒飯，鳳梨果凍等美食，讓孩子在打牙祭時更進一步認識大樹家鄉特色，日後成為行銷鄉里的小尖兵。

黃淑珍去年由鳳山區南成國小轉調大樹區水寮國小，常有妙點子的她，到任後努力為這所郊區小學注入新意，去年教師節先推動耕一畝水寮夢田計畫，帶學童植下13種大樹區本土果樹，學習照顧呵護，兼而認識本土產業。

去年底設計「武GO水」活動，讓仁武附幼及水寮附幼兩地學童透過果汁共享，水乳交融。今年兒童節，更把觸角伸進社區，結合志工媽媽推動Love home里（愛鳳梨諧音）行動，把鳳梨製成炒飯、果凍及冰品，孩子們吃得津津有味的同時，能更深一層認識家鄉經濟作物。

水寮國小校長黃淑珍說，每個孩子都是在地最重要的資產，學校希望透過透過各式活動帶孩子們親近、珍愛土地上的種種，爾後也能更加愛護鄉里。