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馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36聯合報 記者王敏旭╱即時報導

馬祖藍眼淚曾被列為世界15大奇景之一，近期馬祖海域傳出出現大量銅藻，當地漁民指出，由於銅藻出現的量比較多，藍眼淚爆量的的可能性很高。連江縣政府交通旅遊局副局長劉性謙說，莒光附近海域已經出現藍眼淚。

銅藻被視為藍眼淚前哨部隊，而藍眼淚屬於渦鞭毛藻，劉性謙表示，當各種藻類出現且量多的時候，就代表藍眼淚也會變多，因為水質是適合生長，每年4到6月都是好發的時間，另外馬祖的坑道、水試所也都能欣賞藍眼淚。

馬祖藍眼淚曾被列為世界15大奇景之一。圖／連江縣政府提供
馬祖藍眼淚曾被列為世界15大奇景之一。圖／連江縣政府提供
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馬祖附近海域近日出現大量銅藻，漁民透露今年藍眼淚有機會爆量。圖／連江縣政府提供
馬祖附近海域近日出現大量銅藻，漁民透露今年藍眼淚有機會爆量。圖／連江縣政府提供
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藍眼淚馬祖漁民
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