電器展家電公益拍賣 高市官員見證業者愛心

2019-04-05 16:40 中央社 高雄5日電



2019高雄「3C節能家電空調智慧居家生活展」今天開幕，下午舉辦家電公益拍賣活動，募得新台幣10萬元捐給高雄市脊髓捐傷者協會，高市社會局長葉壽山等共襄盛舉，見證業者愛心。

高雄市脊髓捐傷者協會11月將主辦第19屆全國脊髓捐傷者運動大會，現場愛心家電拍賣公益活動所得全數捐給協會，作為籌辦運動會經費。

葉壽山到場充當叫賣官與主辦單位同台拍賣3件指標性愛心家電，隨後與高市經濟發展局副局長王宏榮、立法委員黃昭順等人見證主辦單位將拍賣所得10萬元捐贈給高雄市脊髓捐傷者協會。

這項電器展由高雄市電器商業同業公會主辦，5日至8日在高雄巨蛋展出，展場涵蓋智慧變頻家電產品區、綠色節能區、通訊產品區、LED事業區等，參展業者紛紛祭出優惠好康搶客。

適逢高市經發局3月底宣布配合經濟部能源局擴大節能家電補助專案上路利多，加上清明連假，吸引不少民眾前來選購節能冷氣及冰箱，參展業者也加碼促銷，炒熱現場買氣。

王宏榮說，這項補助專案提高節電冷氣及冰箱汰換補助上限到3000元，補助期限還追溯至去年12月，加上申請手續簡化，3月底宣布受理補助申請迄今已收到上千件，申請十分踴躍。

高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮指出，耗電家電是夏日電費殺手，天氣漸熱，相信在政府節能家電補助專案鼓勵及參展業者促銷下，今年電器展買氣必大大增加，銷售業績也會開出紅盤。