鳳梨田學鳳飛飛「戴帽」 變身美如花毯超夢幻地景

2019-04-05 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



繼稻田彩繪後，屏東縣政府又與高樹鄉農民合作，為7萬多顆鳳梨分別戴上不同顏色的帽子，在遮陽防曬傷效果外，藉由彩色帽子的排列構圖，讓原本單調的鳳梨田化身為如花似毯、彩色繽紛的美麗地景藝術；縣府清明4天連假於屏縣道185線沿山公路9.5公里處旁舉辦「屏東繽紛彩旺節」；遊客打趣說，沒想到鳳梨田學「帽子歌后」鳳飛飛後，竟變得這麼美

縣府農業處長黃國榮說，屏東是臺灣是金鑽鳳梨的大產地，面積有3455公頃，主產期為每年4月到6月，屏東的土壤特別適合金鑽鳳梨的生長，加上氣候乾燥少雨，日照夠，經過520天的生長期後，就能採收；在生長期間，屏東的鳳梨就像「帽子歌后」鳳飛飛，都要戴上帽子，只不過，鳳梨戴帽子是為了防止果實因陽光高溫照射而造成灼傷，也給了彩繪鳳梨田的靈感。

他說，藉由不同色彩帽子的排列構圖，動動巧思，就可讓單調的鳳梨田化身地景藝術，利用不同顏色的帽子，展現別具特色的繽紛花海地景；縣府和185縣道上的銀獅農場（沿山公路3段29號）合作，在2公頃的鳳梨田上，為7萬多顆鳳梨分別戴上綠、橘、紅、紫、藍等顏色帽子，在田中繽紛綻放，加上金鑽鳳梨的圖樣，從高處看，就像是鳳梨種在彩色花海中，美不勝收。