鳳梨田學鳳飛飛「戴帽」 變身美如花毯超夢幻地景
繼稻田彩繪後，屏東縣政府又與高樹鄉農民合作，為7萬多顆鳳梨分別戴上不同顏色的帽子，在遮陽防曬傷效果外，藉由彩色帽子的排列構圖，讓原本單調的鳳梨田化身為如花似毯、彩色繽紛的美麗地景藝術；縣府清明4天連假於屏縣道185線沿山公路9.5公里處旁舉辦「屏東繽紛彩旺節」；遊客打趣說，沒想到鳳梨田學「帽子歌后」鳳飛飛後，竟變得這麼美
縣府農業處長黃國榮說，屏東是臺灣是金鑽鳳梨的大產地，面積有3455公頃，主產期為每年4月到6月，屏東的土壤特別適合金鑽鳳梨的生長，加上氣候乾燥少雨，日照夠，經過520天的生長期後，就能採收；在生長期間，屏東的鳳梨就像「帽子歌后」鳳飛飛，都要戴上帽子，只不過，鳳梨戴帽子是為了防止果實因陽光高溫照射而造成灼傷，也給了彩繪鳳梨田的靈感。
他說，藉由不同色彩帽子的排列構圖，動動巧思，就可讓單調的鳳梨田化身地景藝術，利用不同顏色的帽子，展現別具特色的繽紛花海地景；縣府和185縣道上的銀獅農場（沿山公路3段29號）合作，在2公頃的鳳梨田上，為7萬多顆鳳梨分別戴上綠、橘、紅、紫、藍等顏色帽子，在田中繽紛綻放，加上金鑽鳳梨的圖樣，從高處看，就像是鳳梨種在彩色花海中，美不勝收。
農業處說，為方便遊客賞景拍照，特別設置景觀高台，台觀賞，開放時間為上午10時至下午4時，每批上台人數為20人，現場還有與高樹產銷班及鄰近鄉鎮小農合作推出小農市集，讓遊客買到從產地現摘的新鮮農特產品，消費集點還可兌換鳳梨冰茶、抽獎卷或參加DIY活動；此外有鳳梨食農教育，歡迎闖關或現場採果，每日還有樂團、魔術、氣球等表演。
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