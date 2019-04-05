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高史博台灣教育典藏展「高雄 看百年國小鎮校之寶」

2019-04-05 13:31聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立歷史博物館即日起至9月15日推出「學(ha̍k)校(hāu) 学(がっ)校(こう) 學(ㄒㄩㄝˊ)校(ㄒㄧㄠˋ)－台灣教育典藏展@高雄」特展，蒐羅了高雄地區從清代至當代教育的藏品，百年老校鳳山國小與旗津國小，還慷慨出借鎮校之寶、老教具等，讓觀眾感受台灣教育的歲月痕跡。

鳳山國小校長李雲認為，學校透過教育傳授知識及不被磨滅的歷史，成為文化的根。展覽中介紹的農民運動者簡吉，就是鳳山國小的校友。旗津國小校長楊勝任表示，不論是過去或現在，教育工作者對於教育傳承付出都是不遺餘力，而百年前與近代學校教育已截然不同，透過展覽回顧更能瞭解台灣教育史的脈絡。

高雄市文化局主祕劉秀英表示，看到展覽讓人回想起學生時代的點滴，小學教育的啟蒙也是人生奠基的階段。高史博代理館長王御風介紹從清代私塾的鳳儀書院、日本時代旗津國小棒球隊，與身為九年國教先驅的高雄市的轉變。

百年國小慷慨借出鎮校之寶，鳳山國小提供學校長會議打合書，詳細記錄自日本時代創校沿革；旗津國小也展出校史沿革誌，此校史為手寫，從創校初期至戰後民國8、90年代，前半部為日文，二戰後改為中文記載。這兩件難得的展品，完整展現學校創建辛苦歷程。

「台灣教育典藏展@高雄」特展以教育類典藏品為主軸，從高史博館藏1000餘件典藏教育文物中，精選200多件，透過日本時代及戰後的各式教科書與校園珍貴影像、證書、畢業紀念冊等，窺見教育的點點滴滴。特展分為「台灣教育記事」、「再見我的童年」兩大單元。展期到108年9月15日。

高雄市歷史博物館推出「台灣教育典藏展@高雄」特展，蒐羅了高雄地區從清代至當代教育...
高雄市歷史博物館推出「台灣教育典藏展@高雄」特展，蒐羅了高雄地區從清代至當代教育的藏品。圖／高史博提供
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高雄市歷史博物館推出「台灣教育典藏展@高雄」特展，蒐羅了高雄地區從清代至當代教育...
高雄市歷史博物館推出「台灣教育典藏展@高雄」特展，蒐羅了高雄地區從清代至當代教育的藏品。圖／高史博提供
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