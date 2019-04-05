防釣客甩鉛錘傷人 高港取締違規垂釣

2019-04-05 14:42 中央社 高雄5日電



林姓男子3月29日搭旗津渡輪行經鼓山渡輪站，疑遭岸上釣客甩鉛錘砸傷頭部，高市輪船公司今天指，當天已陪同林男就醫報警及申請保險理賠；警方也將取締沿岸違規垂釣，加以防範。

林男3月29日舉家到高市旗津區出遊，搭渡輪從旗津返回高雄鼓山渡輪站，船將靠岸之際，林男疑被釣客甩釣竿鉛錘砸中後腦杓，送醫縫了3針。

由於現場監視器沒拍到釣客甩竿畫面，增加警方查辦困難，家屬事後在臉書不公開社團「爆料公社」徵求相關監視畫面或行車紀錄器，協助釐清事發經過並希望有關單位嚴加取締違規垂釣，不要再讓其他人受害。

高雄市輪船公司指出，3月29日事發當天公司第一時間接獲通報，即派員陪同被害人就醫並報警，因乘客的票價都有含公共意外險費用，後續會協助被害人申請保險理賠。鼓山渡輪站往返乘客眾多，將請警方加強取締沿岸違規垂釣，維護乘客安全。

高雄港務分公司港務處長孫暐炫說，目前高雄港沿岸僅開放旗后及紅毛港文化園區部分沿岸垂釣，其餘地方都未開放垂釣，一經查獲在港區違規垂釣者將依違反商港法處新台幣600元罰鍰，得連續罰。

他表示，鼓山渡輪站有立牌警告禁止垂釣，平日警方也有在巡邏取締，港務公司將請高雄港務警察總隊及鼓山警分局派員加強巡邏取締，防範類似意外重演。

鼓山警分局表示，林男報已提供砸傷人的鉛錘及驗傷單等事證報案，由於鉛錘難以查出特定指紋加上渡船頭的監視畫面只對靠岸的人車，沒有朝岸上，因此拍不到岸上釣客動態，已著手調閱並清查現場沿線路口及商家監視器，追查可疑釣客。