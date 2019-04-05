因地震暫封閉 十八羅漢山明起兩天只導覽U型谷

2019-04-05 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台東縣延平鄉3日上午發生芮氏規模5.6有感地震，高雄市桃源區震度4級，位在高雄六龜區的十八羅漢山自然保護區因地質因素，6日起一連兩天將封閉安檢，清明連假僅開放保護區外「U型谷」導覽申請。

六龜十八羅漢山是處天然地理教室，自然保護區植物生態豐富，亦有蝙蝠棲息，山區隧道開通後的採樟林業故事，更令人津津樂道。屏東林管處106年9月成立環境保護暨解說服務團隊提供導覽解說服務以來，成為遊客遊賞六龜地區的最佳平台，遊客穩定成長。

不過3日上午台東縣延平鄉發生芮氏規模5.6地震，高市桃源區震度也達4級，昨天並續有餘震，屏東林區管理處基於安全考量，6日、7日兩天決定封閉自然保護區，會同專家學者現勘，確保安全無虞後擇日再宣布開放。但為避免清明連假遊客向隅，保護區外（U型谷）仍受理申請導覽解說。

屏東林管處表示，十八羅漢山自然保護區儘管暫不開放，然而行走在沁涼的U型谷中，聆聽導覽人員講解U型溪谷地質地景，認識十八羅漢山及六龜區人文采風、六龜隧道歷史沿革，亦是一趟知性、感性兼具的生態之旅。