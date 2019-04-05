休館近4年的澎湖水族館重開幕 可體驗美麗海底世界

2019-04-05 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



休館近4年的澎湖水族館重新開幕，由澎博海洋科技公司經營，並與俄羅斯國家濱海水族館簽署合作備忘錄，雙方將進行海洋生態保育交流，縣長賴峰偉期許澎湖水族館重新開幕後增加澎湖旅遊亮點，帶動澎湖旅遊市場的發展。

澎湖縣政府表示，澎湖水族館1998年4月營業，2004年引進民間投資，先後有「南仁湖企業」及「大東山希望天地公司」參與經營，但大東山2014年底申請解約，停止營運。

休館近4年的澎湖水族館由「澎博海洋科技有限公司」承接，投入超過4000萬元資金及大量人力，去年8月完成整建，經過數月試營運；館內規畫「生命湧泉」、「海洋探索」、「潛入夢想」、「保育小學堂」4大區域，遊客可體會澎湖美麗的海底世界。

賴峰偉表示，1998年澎湖水族館開幕，是一個引人入勝的據點，曾獲遊客票選為最喜愛觀光景點，期盼水族館重新開幕並經營有成，帶動觀光熱潮，促使澎湖旅遊市場欣欣向榮。