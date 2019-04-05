吊橋商機還在嗎？屏東山川琉璃吊橋明顯退燒

2019-04-05 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣山川琉璃吊橋啟用3年多來，上橋遊客累計達174萬2802人次，去年遊客數只有前年的一半，熱潮明顯退燒，不過吊橋兩端的原住民鄉仍對吊橋寄予厚望，建議加強接駁部落，留住遊客；縣府則說，與其他吊橋相比較，山川琉璃吊橋的表現算是穩定的。

前幾年全台各地增加了不少天梯、吊橋等景點，其中位於屏東縣的山川琉璃吊橋，全長262公尺，當時標榜是全國最長的臥床式吊橋、而且橋身以琉璃珠鑲嵌其間，尚未正式啟用就轟動全國，一度躍身最夯人氣橋。

不過歷經3年多的營運，去年以來遊客明顯退燒，今天是清節連假第一天，不過吊橋現場不必排隊、也不必預約，現場遊客也說「人不多，走出來反而輕鬆」；根據縣府統計，105年正式啟用後，當年度還有695214人次的遊客，106年646490人次，但去年只剩320708人次，今年迄三月底止則有80390人次。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，琉璃吊橋已啟用3年多，遊客數原本就會遞減，不過縣府也觀察，近年減少的多半是平日的遊客，與一般風景區差不多，假日遊客表現還是不錯，每周末都還有4至5千人次的遊客量，他認為與其他吊橋景點比較，山川琉璃吊橋的表現算是「穩定」，未來縣府也會在水門轉運站啟用後，規劃觀光巴士，帶動部落觀光。

山川琉璃吊橋連接屏東縣瑪家鄉與三地門鄉，瑪家鄉長梁明輝表示，目前遊客多半由瑪家進出，但是深入部落旅遊的遊客還是不多，目前的觀光效益並不如預期，他建議未來能加強接駁到部落，讓涼山、三和、禮納里等部落都能受惠。