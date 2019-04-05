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高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

花錢請人代為吃喝玩樂…年輕人為何迷上這股新風潮

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

2019-04-05 10:28聯合新聞網 綜合報導

有高雄市民發現道路正在施工，施工的工法讓她覺得細膩，大讚高雄市府團隊很用心。 圖...
有高雄市民發現道路正在施工，施工的工法讓她覺得細膩，大讚高雄市府團隊很用心。 圖擷自「韓國瑜後援會」臉書粉絲團
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最讓高雄市民詬病的道路問題，在高雄市長韓國瑜上任後積極展開路平專案，不只鋪路也拆陸橋。日前一名高雄市民發現一處道路正在施工，施工過程很細膩，讓她看了相當感動，於是便拍下照片上傳到「韓國瑜後援會」粉絲專頁，大讚高雄市府團隊真的很用心。

PO文的女子表示日前外出買飯時，在七賢路和大仁路口看到正在道路施工，施工的過程和工法讓她看了很驚豔，因為挖開的道路鋪上一片片鋼板，周圍還圍起護欄，防止路人掉落。這位民眾貼出6張照片，並寫道「買燒肉飯時看到的，覺得真的很感動，市府團隊真的很用心，以前高雄的工程感覺很隨便，挖一挖補一補，補久了大家也習慣了，想不到…工程也可以這麼細膩的，感謝市府團隊的用心。」

原PO還說「以前常看他們又挖又馬上補...那條路爛到不行，沒有完整過，不平又像貼膏藥，這是我第一次看到新工法」，許多網友看了照片也大讚「雖然是遲來的幸褔，但高雄人值得擁有，謝謝市府團隊的用心，讓我們看見高雄即將起飛，謝謝市長~高雄加油」、「一個負責任的政府做事是不一樣的」、「真的好用心…那以前的是在做什麼呢？納悶中」、「以前是不做好，一直做同一件事，現在是一次做好再處理下一件事，這不就是進步嗎？」、「不一樣的團隊，不一樣的結果」。還有網友建議「鋪這個感覺成本太高了，可以用鋼板用完還可回收繼續用，現在市庫沒錢可以再省一點」。

不過也有網友提出不同意見說「這一般都是基本的作法啊，也不是因為韓市長才開始的」、「我不知道你們的用心差別到底是在哪，我只是以一個工程專業角度去看施作的工法。你所說的細膩到底在什麼地方我是不知道，我只是想說任何人執政都會用相同的工法施工…況且你們所貼的道路坑洞跟這裡根本是兩回事」，對此原PO也回答表示「一樣在做，用心度有差。你去買東西，一個随便介紹、一個用心介紹，你的感受呢？一樣在介紹啊，不用吹捧，但若真的感受好，為什麼不能說呢？」

韓國瑜路平專案

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