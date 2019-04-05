連假爭睹神秘「藍眼淚」 警提供路況諮詢

2019-04-05 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄彌陀區舊港里再現藍眼淚蹤跡！去年在永安區與彌陀舊港里交界處發現有藍眼淚漁塭後，今年藍眼淚漁塭再度現蹤，只不過是出現地方在彌陀區的舊港里。想看藍眼淚，民眾不用再飛馬祖，來彌陀區舊港里即可目睹，漁塭打水器持續轉動時，看到神秘藍光跟著湧出，成為當地話題性超高神秘景點，夜幕降臨時更加動人亮眼，路人看到後不禁嘖嘖稱奇。

位在高雄彌陀區舊港里這座魚塭，周邊也都是漁塭，相似度極大不易找到，去年還曾發生民衆在漁塭區迷路跌落水溝的意外事件。

轄區岡山警分局舊港派出所發現，近期每到傍晚，便能看到大批民眾及攝影愛好者出現，人手一機為了目睹藍眼淚，在打水器不斷旋轉藍光中，若仔細觀察，還能依稀發現淺藍、湛藍兩種漸層色相互交織，還有魚兒游過去亦有藍光軌跡，可遇不可求的畫面，吸引各地攝影玩家們前往拍攝。

岡山分局舊港派出所所長歐建銘說，由於漁塭地點偏僻找尋不易，已遇過許多外來遊客前來派出所詢問求助，提醒連續假期想探訪藍眼淚的遊客，在派出所值班台設有「藍眼淚」路況諮詢服務。