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澎縣府夜間聯合稽查 5燒烤店違法開罰6萬到10萬元

2019-04-05 05:00聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

澎湖縣政府「營業場所公共安全聯合稽查小組」4日晚間聯合稽查燒烤店，有5家燒烤業者違法營業，縣府開出5張6至10萬元的罰單，並要求業者加裝除油煙設備，未改善前不得營業，否則加重罰鍰並斷水斷電。

被澎縣府聯合稽查並開罰的燒烤店分別為「鳳姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「快樂牛」、「夏日碳烤」、「太子碳烤」。

澎縣府表示，「鳳姐燒烤」雖裝設集氣設備，但吸力不強，環保局2日曾要求業者改善後才能營業，但業者4日堅持開店營業，稽查人員發現店內有8桌未裝空氣汙染防制設備，周圍可聞到燒烤油煙味，並見煙霧散布，當場依法告發，開罰業者10萬元。

「一品無煙碳烤」則完全未裝設油煙集氣設備，環保局同樣依違反空氣汙染防制法第32條第1項第5款規定，「餐飲業從事烹飪，致散布油煙或異味汙染物」，當場依法告發並開罰10萬元。

「快樂牛」、「夏日碳烤」、「太子碳烤」雖然建築物合法，已拆除違建，但仍未依規定裝設除油煙設備，環保局也依法開罰。「夏日碳烤」部分營業土地占用農地，未依規定拆除，違反農地農用規定，縣府依法開罰6萬元。

澎湖縣政府表示，部分業者雖然通過建築物複檢，但必須裝設除油煙設備，未加裝者，超出空汙法標準，縣府仍將依法開罰，並勒令停業。

澎湖縣政府重申，「營業場所公共安全聯合稽查」沒有假期，業者必須通過油煙排放檢測並改善各項缺失才可營業，未改善前，禁止營業。

澎湖縣政府「營業場所公共安全聯合稽查小組」4日晚間聯合稽查燒烤店，針對違法項開罰...
澎湖縣政府「營業場所公共安全聯合稽查小組」4日晚間聯合稽查燒烤店，針對違法項開罰6萬至10萬元的罰單，並限期改善。圖／澎湖縣政府提供
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