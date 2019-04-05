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清明節前夕 高雄傳統市場漏夜趕工做潤餅皮

2019-04-05 03:23聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

今天是清明節，傳統要做潤餅祭祖，是台灣主要的傳統習俗之一。高雄市不少傳統市場從昨天晚上就有攤商漏夜「擦」潤餅皮，業者說，每年訂單超多，且一大早就要包潤餅祭祖，潤餅皮訂單接到手軟，為配合消費者，只好從前一天晚上就得動員做潤餅皮。

今年潤餅皮大部分維持去年價格，每斤從130到160元，一斤約有10餘張潤餅皮，通宵達旦做餅皮，有的店家全家人出動，做累了大家輪流休息，不過在也有攤商從昨天入夜就站到今天早上，手都沒有停過。

走訪高雄市新興、國民、三和及寶成等傳統市場，都可以看到原本市場入夜都是黑漆漆，不過，清明節凌晨都是燈火通明，有的一口氣開七、八個爐子在「擦」潤餅皮，生意好到一周前就不再接訂單了，每到清明節至少做萬張以上的潤餅皮。

鄭姓業者說，每到清明節都被客戶「追」著跑，潤餅皮Q彈，材料只有鹽及高筋麵皮，主要是和水的比例要調到剛剛好，把麵糰拿在手上甩而不會掉下來。

台語說的「擦」潤餅皮，形容得十分貼切，師傅手握麵糰，往高熱的平盤上「繞」一圈，讓麵糰與平盤輕輕接觸後，就形成一張薄皮。鄭姓業者說，看似容易，但除眼明手快外，最重要手要耐得住高燙，平盤必須保持高溫，所以手經常被燙傷。

國民市場林姓業者說，每年4月4日到5日全家都在市場度過，整夜未眠，媽媽負責調製麵粉糰，爸爸兒子、女兒輪流擦餅皮，還動員姪女幫忙。

鄭姓業者說，今年至少要「擦」上萬張潤餅皮，現場賣包好潤餅至少賣3千個以上，由於清明節大家都會起個大早買潤餅，通常從清晨4、5點就開賣了。

三和市場有家糕餅店已賣了40多年糕餅，5年前每逢清明節前，就會擺上3個爐子，專賣現場採購的民眾，店內還有5、6個爐子就專為接訂單的。

業者說，潤餅皮只用麵粉、水和鹽調製而成，不摻其他化學物品。潤餅皮早期有業者使用工業用漂白劑甲醛次硫酸氫鈉（俗稱吊白塊），立即就可使用，但目前業者越來越有職業道德，不再使用違法用品。

「吊白塊」屬工業用漂白劑因有致癌風險各國都禁止添加於食品中，也是行政院環保署毒物及化學物質局公告列管具食安疑慮的毒化物，若食用含吊白塊的食品，會引起過敏、腸道刺激等不良反應，輕者頭暈、咳嗽、嘔吐、上腹疼痛，重者會出現呼吸困難、昏迷、休克，甚至死亡，高雄市衛生局說，如查獲業者違法使用「吊白塊」將依食品安全衛生管理法第49條第1項規定移送併科8千萬元以下罰金。

有人怕天亮後買不到潤餅皮，半夜排隊買潤餅皮。記者謝梅芬／攝影
有人怕天亮後買不到潤餅皮，半夜排隊買潤餅皮。記者謝梅芬／攝影
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高雄市不少傳統市場都是漏夜在做潤餅皮。記者謝梅芬／攝影
高雄市不少傳統市場都是漏夜在做潤餅皮。記者謝梅芬／攝影
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潤餅皮看似薄薄一張，但製作的學問頗大。記者謝梅芬／攝影
潤餅皮看似薄薄一張，但製作的學問頗大。記者謝梅芬／攝影
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潤餅皮看似薄薄一張，但製作的學問頗大。記者謝梅芬／攝影
潤餅皮看似薄薄一張，但製作的學問頗大。記者謝梅芬／攝影
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高雄市不少傳統市場都是漏夜在做潤餅皮，業者說訂接不完，只好漏夜趕工做。記者謝梅芬...
高雄市不少傳統市場都是漏夜在做潤餅皮，業者說訂接不完，只好漏夜趕工做。記者謝梅芬／攝影
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高雄市不少傳統市場都是漏夜做潤餅皮。記者謝梅芬／攝影
高雄市不少傳統市場都是漏夜做潤餅皮。記者謝梅芬／攝影
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潤餅清明節高雄市
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