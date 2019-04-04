紓解清明掃墓人潮 高市明6大墓區備車接駁

2019-04-04 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



明（5）日是清明節，高雄市民政局預估各公墓、納骨塔、生命紀念館掃墓的人會比今天多，因此針對6個公墓區備有接駁車，有5線定點接駁，進入墓區的有3線隨招隨停。但各公墓區早班接駁車發車時間不一，收班時間也不盡相同，掃墓的民眾要留意，相關細節可以到民政局和殯葬管理處網站的掃墓接駁車專區查看。

高雄市5日有掃墓接駁車的分別是鳳山拷潭墓區，早上7時到下午4 時定點接駁；林園公墓區，早上6時到下午3時墓區隨招隨停接駁車；大寮公墓區，上午8時到下午4時，墓區有隨招隨停接駁；大樹納骨塔區上午8時到下午4時有定點接駁；旗津生命紀念館上午7時到下午4時有往返捷運前鎮高中站和紀念館之間的接駁；燕巢深水公墓區有兩線接駁車，一線往返捷運都會公園站和墓區，另一線繞軍人忠靈祠和26墓區，墓區內隨招隨停。

為紓解掃墓交通，民政局和交通局、警察局在有納骨塔的地區進行交通管制，包括旗津、鼓山元亨寺、燕巢深水、大樹、林園、鳳山拷潭、岡山、橋頭、燕巢公墓區、內門、仁武、鳥松、大寮、大社、田寮、湖內、茄萣、彌陀、梓官、美濃、甲仙、杉林等。