麵包職人無師自通 打造「芭特芙萊」美麗新故鄉

2019-04-04 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄茂林「紫蝶幽谷」聞名全台，在一群在地保育人士之中，人稱「大頭」的茂林紫斑蝶保育協會理事長陳彥君身分多元，不僅推動蝴蝶保育，本身也是個麵包職人，多年前自學麵包烘焙，帶領部落年輕人培養一技之長。他表示，希望催生茂林自然人文生態保護區，讓部落族人與保育工作更加緊密結合。

魯凱族青年陳彥君多年前返回家鄉，過去沒有任何烘焙經驗，苦心自學麵包烘焙技巧，使用樹豆、馬告、香椿與紅藜等部落材料烘焙麵包，成品強調「天然」、「低油低糖」與「在地」特色，並選在紫斑蝶公園附近開店營業，常帶著麵包南征北討，推廣麵包與紫斑蝶保育。

「芭特芙萊」是英文蝴蝶（butterfly）的譯音，陳彥君用此名替麵包店命名，也蘊含推動紫斑蝶保育工作的自我期許。陳彥君目前擔任茂林紫斑蝶保育協會理事長，他說，紫斑蝶是茂林珍貴的自然資源，多年來，主導權落在公部門或旅行社，焦點始終不在居民身上。