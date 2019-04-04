麵包職人無師自通 打造「芭特芙萊」美麗新故鄉
高雄茂林「紫蝶幽谷」聞名全台，在一群在地保育人士之中，人稱「大頭」的茂林紫斑蝶保育協會理事長陳彥君身分多元，不僅推動蝴蝶保育，本身也是個麵包職人，多年前自學麵包烘焙，帶領部落年輕人培養一技之長。他表示，希望催生茂林自然人文生態保護區，讓部落族人與保育工作更加緊密結合。
魯凱族青年陳彥君多年前返回家鄉，過去沒有任何烘焙經驗，苦心自學麵包烘焙技巧，使用樹豆、馬告、香椿與紅藜等部落材料烘焙麵包，成品強調「天然」、「低油低糖」與「在地」特色，並選在紫斑蝶公園附近開店營業，常帶著麵包南征北討，推廣麵包與紫斑蝶保育。
「芭特芙萊」是英文蝴蝶（butterfly）的譯音，陳彥君用此名替麵包店命名，也蘊含推動紫斑蝶保育工作的自我期許。陳彥君目前擔任茂林紫斑蝶保育協會理事長，他說，紫斑蝶是茂林珍貴的自然資源，多年來，主導權落在公部門或旅行社，焦點始終不在居民身上。
陳彥君說，推動環境教育是社會必然趨勢，很羨慕屏東霧台成立自然人文生態保護區，部落族人可以限制導覽員或遊客入內茂林紫斑蝶若能設立自然人文生態保護區，族人能參與或統籌產業政策，可讓部落與紫斑蝶產生更多連結，吸引年輕人返鄉。
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