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縣長就職4年1百天 潘孟安全力衝要讓屏東人為家鄉驕傲

2019-04-04 20:07聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

最近正逢本屆縣市長就職百日，不過對屏東縣長潘孟安而言，他已就職4年又滿100天，縣政正全力往前衝，過去外界提到屏東總以偏遠、窮縣看待，但在這次成功舉辦台灣燈會之後，很多人提到屏東，莫不刮目相看：「屏東不一樣了」！

今年在屏東縣舉辦的台灣燈會，不但成功讓外界看見屏東，更讓外界看見縣政團隊的執行能力，潘孟安對台灣燈會的亮麗表現雖感欣慰，但他也立刻拉回來說，屏東縣還有許多「歷史共業」必須面對處理，包括財政、交通、醫療及畜牧環境等，他一天都不敢忘記。

讓財政走出加護病房

以財政來說，屏東縣因先天的統籌分配稅款不均、加上城鄉差距，財政一直是嚴峻考驗，「但總不能一直自怨自艾吧！」他上任後立即要求一定要堅守財政紀律「不舉新債還舊債」，潘孟安說，還債可以節省利息，「每年節省一億多的利息，就可以再為屏東多做一件事」。

他說，過去屏東縣的財政就被評為加護病房裡的葉克膜等級，如今4年下來屏東縣已減債106.93億元，其中短債88.61億元全數歸零，長債償還18.32億元，連主計總處都來函嘉許屏東縣的財政可做為典範，潘孟安忍不住分享「這個月還要再還2億」。

重大建設 屏東不能少

除了把財政從加護病房救回來外，他還為屏東縣爭取到高雄榮總、義大等醫學中心要到屏東設分院，但提到交通，潘孟安就不免要大嘆一口氣說，這真的是地方最需要中央協助解決的地方。

他說，屏東縣政府爭取重大交通建設到屏東的決心從未改變，包括高捷、高鐵、快速道路等，都需要中央拍板，就拿高鐵南延來說，到現在還在審查評估，「其實就看中央有沒有在乎屏東，有沒有決心要做」，他忍不住說了重話。

國小推學童課後照顧

上任以來，他一直努力推動安居大社區及全人照顧2.0版，目前屏東縣是唯一各國小都推學童課後照顧的縣市，另外為了替屏東留才，最近縣府針對留縣的青年推出移居方案，就立刻受到注目。至於民眾關心的畜牧環境問題，縣府也正以輔導及重罰並行，要求業者配合改善。

潘孟安說，過去屏東縣被定位於農業縣，過去看來或許是劣勢，但現在正可以把劣勢轉為優勢，以農業產業結合生技，成為新興產業，例如咖啡、可可都是從無到有的產業，未來他希望提到屏東，外界就能辨識這是最亮麗的品牌，而屏東人更能驕傲地說出「我來自屏東」。

採訪的這一天，潘孟安正要趕高鐵北上，每往返一次就等於再次體會屏東交通的不便，他還是說，過去所有的重大交通建設都在高雄止步，「給屏東交通平權，有那麼難嗎」？

屏東縣長潘孟安連任就職百日，他說希望打造屏東成為亮麗的品牌，有一天屏東人都能驕傲...
屏東縣長潘孟安連任就職百日，他說希望打造屏東成為亮麗的品牌，有一天屏東人都能驕傲說出「我來自屏東」。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣長潘孟安連任就職百日，他說希望打造屏東成為亮麗的品牌，有一天屏東人都能驕傲...
屏東縣長潘孟安連任就職百日，他說希望打造屏東成為亮麗的品牌，有一天屏東人都能驕傲說出「我來自屏東」。圖／本報資料照
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屏東縣是農業大縣，屏東縣長潘孟安經常跳到第一線行銷農產品。記者翁禎霞／攝影
屏東縣是農業大縣，屏東縣長潘孟安經常跳到第一線行銷農產品。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府潘孟安台灣燈會
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