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農業局義賣助學弱勢兒 民代不分藍綠相挺

2019-04-04 19:59聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市農業局所轄的高雄物產館響應高市長韓國瑜一手拚經濟、一手做愛心施政理念，除協助農漁產貨賣出去，吸引人潮來館選購，拚經濟之餘，也不忘做公益，配合兒童節為孩子們舉辦「傳藝童樂會」系列活動，首場活動「相約蓮潭、攜手護學童」公益義賣園遊會今天登場。現場將吸引大批民眾共襄盛舉，還有特色在地美食可品嚐，館外廣場也定期舉辦小農市集，提供農民銷售通路。包括國民黨立委黃昭順以及民進黨立委劉世芳都親自到場，不分藍綠出錢出力協辦這場活動，他們希望拋磚引玉喚起社會更多愛心相挺弱勢孩童助學經費。

高雄市農業局舉辦「相約蓮潭、攜手護學童」公益義賣園遊會，包括國民黨立委黃昭順以及...
高雄市農業局舉辦「相約蓮潭、攜手護學童」公益義賣園遊會，包括國民黨立委黃昭順以及民進黨立委劉世芳都親自到場，不分藍綠拋磚引玉喚起社會更多愛心相挺弱勢孩童助學經費。記者劉學聖／攝影
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