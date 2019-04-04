為瀕危動物發聲 六福村萬人動物狂歡大遊行

2019-04-04 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



地球萬物正在面臨滅絕危機，每天有近200個物種正在滅絕，不到10分鐘就有一個物種徹底消失不見而，台灣也在這場生態浩劫中，為了推廣保育動物觀念，莊福文教基金選在兒童節這天，在六福村舉辦「瀕危動物同學會」，號召1萬5000人入園裝扮動物，一起參加動物狂歡大遊行。

莊福文教基金會指出，台灣共有50種瀕危動物，其中，路殺消息不斷的石虎全台僅存不到500隻，全台近乎滅絕的水獺也僅剩金門尚存不到100隻，野生台灣黑熊則在200到600隻範圍，而已被國際宣告滅絕的台灣雲豹，國內研究單位仍抱著一絲希望將其列在瀕危動物，保育動物是當前最緊迫的議題。

莊福文教基金會董事長莊秀石表示，現在已經看不到原本在桃竹苗行走的石虎，也看不到在屏東高雄飛翔的熊鷹，台灣本島完全消失的水獺僅剩金門不到百隻，這些台灣原生種動物幾乎快要滅絕。

莊秀石說，六福村野生動物園於40年前成立，目的就是要以動物天成之美來喚醒大家對於生命的尊重，他們也持續致力於動物保育，現在台灣原生動物保護需要大小朋友一起來努力，每年4月4日都會開同學會，將來參加的動物跟同學就會越來越多。

六福旅遊集團董事長莊豐如也指出，不要覺得動物滅絕和自己沒關係，每個人都有可以做的事，包含友善耕作不施藥、野生動物不毒殺、動物麟角不買賣、居家寵物不棄養等，大家所做的每一件事情都有延續效果，就像六福就是第一家禁用魚翅的飯店集團，保育工作即刻從你我做起。