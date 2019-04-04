茂林魯凱族祈求天降甘霖 下水抓魚緊張刺激

2019-04-04 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄茂林祈雨祭登場，為替作物祈求天降甘霖、滋潤大地，族中勇士徹夜跳舞祈福，並在濁口溪舉辦捕魚儀式。今天上午，參與落族人帶著魚網與各類捕撈工具到場，下水後各憑本事抓魚回家，具有祈求作物豐收與身體健康的意涵。

茂林區三個原住民部落中，只有茂林部落有祈雨儀式，族人選在3日、4日舉辦祈雨祭文化活動，高市府原民會主委吳慧琴與屏東等地族人共襄盛舉。

今天上午，魯凱族人盛裝出席，並備妥豐盛豬肉聚集茂林活動中心，族中青年表演雄壯勇士舞，展演後接受頭目武明皇配戴百合花，受封為部落勇士。最受族人期待的捕魚活動則在濁口溪進行，為讓參與者皆大歡喜，工作人員在溪流築堤，預先放入魚隻，考量活動安全性，分成成人池與兒童池，後者水位較淺。

捕魚活動在部落長老禱告祈福之後宣告開始，早在溪畔摩拳擦掌的族人奔跑下水，各自找尋好地點展開捕撈；山上住民經驗豐富，多數人前往石頭隙縫找尋魚兒，抓到大魚的歡呼聲此起彼落。