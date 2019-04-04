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茂林魯凱族祈求天降甘霖 下水抓魚緊張刺激

2019-04-04 17:38聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄茂林祈雨祭登場，為替作物祈求天降甘霖、滋潤大地，族中勇士徹夜跳舞祈福，並在濁口溪舉辦捕魚儀式。今天上午，參與落族人帶著魚網與各類捕撈工具到場，下水後各憑本事抓魚回家，具有祈求作物豐收與身體健康的意涵。

茂林區三個原住民部落中，只有茂林部落有祈雨儀式，族人選在3日、4日舉辦祈雨祭文化活動，高市府原民會主委吳慧琴與屏東等地族人共襄盛舉。

今天上午，魯凱族人盛裝出席，並備妥豐盛豬肉聚集茂林活動中心，族中青年表演雄壯勇士舞，展演後接受頭目武明皇配戴百合花，受封為部落勇士。最受族人期待的捕魚活動則在濁口溪進行，為讓參與者皆大歡喜，工作人員在溪流築堤，預先放入魚隻，考量活動安全性，分成成人池與兒童池，後者水位較淺。

捕魚活動在部落長老禱告祈福之後宣告開始，早在溪畔摩拳擦掌的族人奔跑下水，各自找尋好地點展開捕撈；山上住民經驗豐富，多數人前往石頭隙縫找尋魚兒，抓到大魚的歡呼聲此起彼落。

祈雨祭歷史悠久，並非年年舉辦，族人說，只要時序到4月還不下雨，因擔心農作物收成受影響，部落耆老便會召開部落會議，由主祭的鄭家人選定地方舉辦祈雨儀式。茂林區長宋能正指出，祈雨祭具有普降甘霖、滋潤大地的意涵，下水抓魚可以洗滌身上髒東西，祈求身體健康保平安，漁獲還可以分享給兄弟姊妹或部落長輩，文化意涵深遠。

高雄茂林區茂林部落舉辦祈雨文化季，頭目武明皇替勇士配戴百合花。記者徐白櫻／攝影
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抓魚比賽最受族人期待，捕魚達人展示戰利品。記者徐白櫻／攝影
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茂林祈雨季祈求天降甘霖帶來豐收，下水抓魚也是祭典的一部分。記者徐白櫻／攝影
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原住民魯凱族
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