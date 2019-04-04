兒童自己當小老闆擺攤 剪紙、做玩具都能教

2019-04-04 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市兒童美術館兒童節4日推出「愛分享╳玩具派對」活動，有多對親子擺攤，由小朋友自己當小老闆，創意發想攤位和布置內容，有人帶玩具、桌遊或童書與其他人交換，還有小朋友以自己擅長的拚豆、水黏土「史萊姆」及剪紙進行現場教學，來自台南的羅卉喬、羅裕蓴姊妹一個教剪紙、一個教手做爬爬樂玩具，兩人專業架式十足。

兒美館表示，今年以「愛分享」題，從小朋友蒐集的玩具出發，延伸愛物惜物概念，擺攤自己當老闆，除了分享、交換，也有人以「一技之長」賺零用錢，當起時下流行的拚豆、水黏土及剪紙老師，8歲的羅裕蓴教小朋友製作「爬爬樂」玩具，發現對攤史萊姆學費比自己的貴3倍，還拿自製玩具跟對方交換。

熱愛剪紙的羅卉喬，不須用筆描繪，就能以剪刀隨手剪出對稱的漂亮窗花，她說，很開心能跟其他人分享剪紙樂趣。

配合5月4日將與日本森美術館合作，推出「太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術」特展，推動東南亞多元文化，兒童節現場也規畫「夢想遊園地」，邀親子暖身介紹東南亞多元文化遊戲，包括越南的鍵子、泰國的藤球、馬來西亞的鳥笛等，讓孩子了解不同國家的小朋友都玩些什麼。