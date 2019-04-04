兒童節優惠 高雄義大世界、智冠i-Ride討好小朋友
今天是兒童節也是連假第一天，高雄義大遊樂園與高雄軟體園區內的「i-Ride體驗中心」紛紛推出優惠。義大遊樂世界大人入場只要兒童價580元，同行小孩再享半價優惠（290元），6歲以下孩童優惠更多。此外，i-Ride體驗中心則是加贈一場演出給16歲以下顧客免費觀看。
義大遊樂世界指出，4月4日4月7日連假推出超值優惠，來義大世界遊樂園，大人門票只要兒童價580元，6歲至13歲兒童可享半價優惠290元，3至6歲的孩童，只要225元。
義大指出，連假期間，遊樂世界推出兒童滑步車比賽與玩具戰鬥陀螺競賽，另在大草坪上有「熊熊遇見你」活動，草地上共有1001隻可愛熊熊現身賣萌，即日起展至4月30日截止。
高雄軟體園區內的5D體感飛行劇院「i-Ride體驗中心」也推出優惠。智冠全球指出，4月4日至4月7日舉辦「一童飛向 繽紛世界」特別企劃，15歲以下孩童購票「飛越高雄」，可享免費體驗「飛越全世界」，16歲以上大人可享100元加價購觀賞「飛越全世界」，另換取造型氣球。此外，「i-Ride體驗中心」現場也安排小丑、魔術及大泡泡表演秀，讓全家大小歡度兒童節。
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