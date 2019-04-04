兒童節優惠 高雄義大世界、智冠i-Ride討好小朋友

2019-04-04 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天是兒童節也是連假第一天，高雄義大遊樂園與高雄軟體園區內的「i-Ride體驗中心」紛紛推出優惠。義大遊樂世界大人入場只要兒童價580元，同行小孩再享半價優惠（290元），6歲以下孩童優惠更多。此外，i-Ride體驗中心則是加贈一場演出給16歲以下顧客免費觀看。

義大遊樂世界指出，4月4日4月7日連假推出超值優惠，來義大世界遊樂園，大人門票只要兒童價580元，6歲至13歲兒童可享半價優惠290元，3至6歲的孩童，只要225元。

義大指出，連假期間，遊樂世界推出兒童滑步車比賽與玩具戰鬥陀螺競賽，另在大草坪上有「熊熊遇見你」活動，草地上共有1001隻可愛熊熊現身賣萌，即日起展至4月30日截止。