潘恆旭到常美冰店呷冰 PO與業者握手照稱「誤會冰釋」
旗山冰品老店「常美冰店」近日砲轟高雄市長韓國瑜爆紅，高雄市府觀光局長潘恆旭今天到內門觀看宋江陣活動，順道前往常美冰店吃冰，並與業者握手言和。潘恆旭用「誤會冰釋」這四字來形容兩人關係，還稱讚有「旗山彭于晏」之稱的第三代業者郭人豪人帥冰也好吃。
旗山「常美冰店」被高雄市觀光局納入「韓總帶路美味」的美食地圖，許多遊客跑來詢問韓國瑜是否來過引起店家困擾。上月底逢韓國瑜赴陸行銷高雄農產品，業者特別發聲明說「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過敝店」，同時強調「我現在不想當中國人，以後也不想當中國人」。
聲明出來後引發論戰，不少人專程到旗山吃冰表達支持，上周日門口大排長龍。高市府觀光局長潘恆旭今天參加內門宋江陣活動，專程繞去旗山吃冰，並在臉書放冰品照片與兩人握手合照。
潘恆旭解釋說，去年8月23日ㄧ起輕旅行拍攝韓總美食帶路旗山老街，因為大雨，韓總趕著勘災，常美冰店這段就由主持人林英權跟在地型農郭泰呈拍攝，播出時韓市長並未入鏡。
但隨著韓總美食地圖爆紅。在就職典禮國賓小吃宴常美冰店香蕉清冰也是小吃菜色。蠻多人按圖索驥找美食，有些遊客問到店家韓市長有沒有來過？店長誠實以對說沒有，有的人掉頭就走，對70年的老冰店也確實不禮貌。店家小老闆「旗山彭于晏」郭人豪人帥冰也好吃。」
留言