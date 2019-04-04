潘恆旭到常美冰店呷冰 PO與業者握手照稱「誤會冰釋」

2019-04-04 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



旗山冰品老店「常美冰店」近日砲轟高雄市長韓國瑜爆紅，高雄市府觀光局長潘恆旭今天到內門觀看宋江陣活動，順道前往常美冰店吃冰，並與業者握手言和。潘恆旭用「誤會冰釋」這四字來形容兩人關係，還稱讚有「旗山彭于晏」之稱的第三代業者郭人豪人帥冰也好吃。

旗山「常美冰店」被高雄市觀光局納入「韓總帶路美味」的美食地圖，許多遊客跑來詢問韓國瑜是否來過引起店家困擾。上月底逢韓國瑜赴陸行銷高雄農產品，業者特別發聲明說「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過敝店」，同時強調「我現在不想當中國人，以後也不想當中國人」。

聲明出來後引發論戰，不少人專程到旗山吃冰表達支持，上周日門口大排長龍。高市府觀光局長潘恆旭今天參加內門宋江陣活動，專程繞去旗山吃冰，並在臉書放冰品照片與兩人握手合照。

潘恆旭解釋說，去年8月23日ㄧ起輕旅行拍攝韓總美食帶路旗山老街，因為大雨，韓總趕著勘災，常美冰店這段就由主持人林英權跟在地型農郭泰呈拍攝，播出時韓市長並未入鏡。