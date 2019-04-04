身手俐落剪出超美「比熊」 馬國僑生奪寵物美容賽冠軍

2019-04-04 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東美和科技大學來自馬來西亞的僑生郭雪婷，參加第六屆台灣芭克麗寵物美容師資格鑑定暨創意美容大賽，以俐落身手榮獲全場總冠軍，另外美和科大也是這次比賽的大贏家，總計有26位同學取得「美國Barkleigh寵物美容師職業資格鑑定證書」，成績相當亮眼。

美和科大原設有美容系，近年發現寵物美容興起，於是自5年前在四技部加設寵物美容設計組，另外五專部也設有寵物美容科系，學校不諱言，每次到海外招生，詢問度都特別高，可見海外學生也關注，不過這一行工作特別辛苦，也考驗投入者的耐心。

來自馬來西亞的僑生郭雪婷，目前是美容系寵物美容設計組４年級學生，最近她在學校參加第六屆台灣芭克麗寵物美容師資格鑑定暨創意美容大賽，與來自全國各地近70名選手同場競技，最後以俐落身手拿下全場總冠軍，這也是第一次有來自馬來西亞的僑生拿下冠軍。

學校表示，郭雪婷去年就曾參加C級比賽，當時表現還算穩健，今年她不但遠赴台北接受特訓，還直接參加B組比賽，學校老師鄭智交說，當她把「比熊」狗狗剪得又圓又精準時，表現立刻讓人刮目相看。

美和科大總計囊括了B級剪毛組前三名、C級創意組前三名，另外還有8位同學獲得優秀獎，總計共有26位同學取得「美國Barkleigh寵物美容師職業資格鑑定證書」。

台灣芭克麗寵物美容有限公司隸屬美國Barkleigh協會，是國內唯一獲得美國該協會認可的寵物美容師資格認證單位，今年是第二年在美和科大舉行「寵物美容師資格鑑定暨創意美容大賽」。