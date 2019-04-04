「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗金門現蹤 鳥友超開心

2019-04-04 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



全世界剩下不到100隻、瀕危物種「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗最近在金門的新湖漁港外海被發現，這是牠相隔4年後，再度被研究團隊發現，消息一出，讓台金的鳥友都相當振奮，還有人討論要來賭睹運氣，到金門拍攝難得一見的神話之鳥。

針對金門地區發現黑嘴端鳳頭燕鷗，金門縣野生動物救援暨保育協會理事長董森堡表示，證明金門島嶼生物多樣性之豐富，他說，金門本來就在東亞區各類候鳥的遷徒路線上，是許多鳥類南遷北往的重要過境點，過去在基礎調查未詳盡的狀況下，近年來金門陸續發現許多珍貴的物種，希望這些動植物的發現能相關單位能重視環境保護與生態保育工作，讓到訪的旅客能見證金門生態之美。

金門地區曾在2015年由金門國家公園委託東海大學執行金門離岸島礁鳥類生態調查研究期間於母嶼觀察到神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，之後便無紀錄。最近金門國家公園委託臺灣大學森林環境暨資源學系丁宗蘇教授團隊執行「金門鳥類生物多樣性熱點及趨勢分析」調查案，在調查期間於新湖漁港外海發現神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗(Thalasseus bernsteini)。

調查員沈妤蓮在今年4月1日於新湖漁港外海執行調查期間，發現一群約莫73隻鳳頭燕鷗從外海飛近。在觀察中發現一個體近似鳳頭燕鷗，但體羽顏色明顯較大鳳頭燕鷗灰白，嘴喙末端黑色。由於她曾多次參與馬祖燕鷗繫放研究，對黑嘴端鳳頭燕鷗已有多次的觀察經驗，當下研判這隻個體為黑嘴端鳳頭燕鷗的可能極高。經友人張樂寧與張瀚柏的協助鑑定下，並由丁宗蘇教授確認本次發現之鳥種為「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。

黑嘴端鳳頭燕鷗，也稱作中華鳳頭燕鷗，繁殖季為每年5月底至8月底間，常與大鳳頭燕鷗（T. bergii）混群，主要以繁殖島嶼周圍海域的小型表層魚類為主食。目前在全球族群量約100隻左右，且每年的數量均在變化。在2012年被國際自然保護聯盟(IUCN)列入全球最瀕危的100個物種之一。目前已知在南韓、浙江、馬祖與澎湖有明確的繁殖紀錄。