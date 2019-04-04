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只要一朵鮮花 霧台阿禮發起掃墓自律

2019-04-04 15:39聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

清明連假開始，許多民眾忙著回鄉掃墓，屏東縣霧台鄉阿禮村民還相約回到原鄉掃墓，義守大學原住民族學院院長台邦.撒沙勒表示，過去原住民是室內葬，並沒有所謂清明掃墓的習俗，日治時期之後改設公墓，原住民才有所謂墳墓的觀念，如今又因為清明節放假，原住民也就會跟著漢人的習俗，選在此時追思祖先。

屬魯凱族的屏東縣霧台鄉阿禮部落，村民多數已遷往永久屋部落，不過他們仍相約今天上山，回到原鄉部落打掃久違的家園、追思感念先祖故人，由於山上人少，他們還發起自律自制行動，包括自備碗筷、椅子，避免玻璃及瓶狀物，以免孳生蚊蟲，只要帶一朵花或小花束即可。

阿禮大頭目包基成在臉書上形容這是「阿禮部落自律自制的行動」，他說這是由部落青年及主力幹部，發展協會，以及牧師群的熱心規劃，讓阿禮部落族人能回到雲端故鄉相會，敬拜感謝主的恩典，追思感念先祖故人， 清淨美化久違的家園。

義守大學原住民族學院院長台邦.撒沙勒表示，依原住民的殯葬習俗，並沒有所謂掃墓、過清明節等習俗，早期原住民是室內葬，想念祖先的時候，就在自家屋裡敬祖先一杯酒，並沒有掃墓等習俗，後來到了日治時期，日本人改變原住民的室內葬習俗，另設公墓，原住民才開始葬在公墓，後來更因為清明節是國定假日，大家也就約定俗成，會選在這一天探望祖先。

不過他也說，近年因墓地不足，政府力推火化，許多鄉民可能得把骨灰安放在其他鄉鎮，而無法安葬在部落，又再度挑戰原住民的習俗，近年遷至山下的永久屋部落，都陸續遇到類似的問題。

屏東縣霧台鄉阿禮部落的大頭目包基成在臉書上分享今日阿禮的掃墓自律行動。圖／翻攝自...
屏東縣霧台鄉阿禮部落的大頭目包基成在臉書上分享今日阿禮的掃墓自律行動。圖／翻攝自包基成臉書
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