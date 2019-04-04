只要一朵鮮花 霧台阿禮發起掃墓自律

2019-04-04 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



清明連假開始，許多民眾忙著回鄉掃墓，屏東縣霧台鄉阿禮村民還相約回到原鄉掃墓，義守大學原住民族學院院長台邦.撒沙勒表示，過去原住民是室內葬，並沒有所謂清明掃墓的習俗，日治時期之後改設公墓，原住民才有所謂墳墓的觀念，如今又因為清明節放假，原住民也就會跟著漢人的習俗，選在此時追思祖先。

屬魯凱族的屏東縣霧台鄉阿禮部落，村民多數已遷往永久屋部落，不過他們仍相約今天上山，回到原鄉部落打掃久違的家園、追思感念先祖故人，由於山上人少，他們還發起自律自制行動，包括自備碗筷、椅子，避免玻璃及瓶狀物，以免孳生蚊蟲，只要帶一朵花或小花束即可。

阿禮大頭目包基成在臉書上形容這是「阿禮部落自律自制的行動」，他說這是由部落青年及主力幹部，發展協會，以及牧師群的熱心規劃，讓阿禮部落族人能回到雲端故鄉相會，敬拜感謝主的恩典，追思感念先祖故人， 清淨美化久違的家園。

義守大學原住民族學院院長台邦.撒沙勒表示，依原住民的殯葬習俗，並沒有所謂掃墓、過清明節等習俗，早期原住民是室內葬，想念祖先的時候，就在自家屋裡敬祖先一杯酒，並沒有掃墓等習俗，後來到了日治時期，日本人改變原住民的室內葬習俗，另設公墓，原住民才開始葬在公墓，後來更因為清明節是國定假日，大家也就約定俗成，會選在這一天探望祖先。