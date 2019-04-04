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澎湖水族館重生現風華 帶動觀光發展

2019-04-04 16:31中央社 澎湖縣4日電

澎湖美麗的海底世界，今天起可在重新整裝的澎湖水族館內看得到，成為遊客必訪的旅遊休憩據點，帶動澎湖觀光發展。

行政院農業委員會水產試驗所附屬水族館，在民國106年6月經促參法由澎博海洋科技有限公司取得經營權，歷經年餘整修，今天重新開幕，並由水產試驗所長陳君如、澎湖縣長賴峰偉、澎管處長許宗民、俄羅斯國科院濱海水族館羅吉諾夫、澎博董事長林佩慧、館長洪文炳等人共同剪綵。

水試所長陳君如表示，澎湖水族館在87年的兒童節當天營運，歷經水試所、南仁湖、大東山等BOT方式經營，至103年大東山解約，所幸由擁有水族館經營的澎博海洋科技有限公司取得經營權，經過年餘的重新建設，期待水族館帶來更多的遊客。

縣長賴峰偉表示，澎湖水族館是一個引人入勝的據點，曾經是遊客最喜愛的景點，今天整修完成，相信觀光客會愈來愈多，帶動觀光蓬勃發展。

澎博董事長林佩慧則表示，澎湖水族館在歷20年後重出江湖，是史上的新頁，未來除了繼續充實內部陳設外，未來也將與俄羅斯海國科院濱海水族館合作交流，並加入世界水族館組織，爭取水族館年會來澎舉行，讓世界水館年會看見澎湖的海洋生態之美。

澎湖水族館長洪文炳今天在縣長賴峰偉和水試所長陳君如等人見證下，與俄羅斯海國科院濱海水族館長羅吉諾夫博士（Sergei Evgenievich Loginov）簽署合作備忘錄，未來將交流引進稀有與瀕危水生物種與技術發展。

洪文炳表示，澎湖水族館屬於島嶼型的水族館，以澎湖的海洋生物為主，目前館內有152種各種海洋生物，數量在近1600尾，二期工程還會陸續的增加，其中最吸引遊客的14公尺長的海底燧道與大洋池，除了有開館時的鎮館大石斑外，還飼養燕魟等各種魚群，每天上、下午2場的餵魚秀，最為吸睛。

澎湖俄羅斯館長
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