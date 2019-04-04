墾丁春天音樂季縮水 旅宿業嘆如王小二過年

2019-04-04 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



清明連假首日，前往屏東墾丁和台東的返鄉掃墓和度假的車潮近午時分湧現，台1線屏東枋寮水底寮段時速一度約30至40公里，警方上午11時45分在水底寮五叉路口南下車道實施調撥車道和延長綠燈時間因應，逾半往台東的車輛在枋山楓港分流台9線後，到墾丁一路順暢；警方觀察今天清明連假的車流量不如春節和228連假。

墾丁春天音樂季也在今天下午登場，今年因「春吶」、「春浪」和「泡泡趴」全部轉移高雄，大型售票音樂會只僅4至6日的「夏都春宴」和5、6日首次舉辦、免費的滿州鄉小墾丁度假村「山谷音樂季」，另在小灣沙灘和南灣遊憩區有免收費的小型音樂派對。

今年因大型音樂會表演場次大縮水，除了墾丁高檔飯店住房不受影響滿房2至3天，旅宿業住房率普遍不如往年，大嘆「如王小二過年，一年如不一年」；警方估計連假4天將湧入8萬旅遊和返鄉掃墓人潮，提醒易塞車時段落在4、5日南下和6日北上時段。