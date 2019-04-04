飛魚躍海飛行就在眼前 墾丁結合傳統漁業賺觀光財

2019-04-04 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



每年4至5月，飛魚順著黑潮由屏東恆春南海岸洄游至蘭嶼海域，後方有追捕的鬼頭刀和俗稱破雨傘的芭蕉旗魚，不過近年因漁船面臨缺工窘境，加上7年前台東縣政府公告蘭嶼禁捕令，恆春捕飛魚船隊只剩1組；在地遊艇業家推出限定季節的賞捕飛魚觀光旅遊，讓遊客身歷其境感受，並在船上享用現撈美味，為傳統漁業開闢觀光新活路，也讓式微的捕飛魚文化不墜。

恆春鎮長盧玉棟說，4、5月間的天氣涼爽，適合出海，遊客可到後壁湖漁港搭遊艇出海，看飛魚張開雙鰭閃著金光躍出海面，搭配波光粼粼的海面，景象令人驚嘆，見識漁民如何圍網捕撈飛魚，並在船上享用現撈美味，也可換上潛水衣下海浮潛，另搭配水上拖曳傘，愜意又刺激。

對台東縣政府在民國101年9月19日公告，每年2月至7月，台東蘭嶼沿岸6浬，禁止10噸以上漁船採捕飛魚，盧玉棟再度向中央喊話，飛魚是洄游性魚類，時間一過就沒了，在同個國家的領海，為保護原住民而下禁捕令，對恆春漁民不公平，雙方應協商不過度捕撈的許可範圍，不該「一國兩制」。

漁民吳新發說，早年恆春地區捕飛魚船隊規模大，1組包括6艘大小漁船和20多名漁民，每次出海少則數千斤多則上萬斤，但這幾年漁獲每況愈下，台東蘭嶼沿岸6浬，禁止10噸以上漁船又採捕，加上漁村人口老化，年輕人多跑到觀光服務業，去年捕飛魚船隊只剩1組，船隊規模也縮小為3艘漁船外加1艘小舢板。