獲終身成就獎 洪輝祥：環保圈都是瀕危物種

2019-04-04 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣環境保護終身成就獎昨天出爐，創立「綠農的家」的長洪輝祥和另位獲獎人黃安調，將於4月13日在第16屆「全國NGOs環境會議」中接受表揚；洪輝祥獲悉得獎消息後謙稱：「環保圈都是瀕危保育類物種，人人都有機會得到大獎，還是終身志工」，他會一直與大家攜手護衛土地與農業。

洪輝祥擔任屏東縣環境保護聯盟理事長期間，為環境運動毅然辭去16年穩定教職，2003年創立「綠農的家」，以「環境是農業之母，農業是國家之根」逐步輔導小農轉型，成為有機、友善環境的美樂地，已有120位小農成功轉型，一塊田一塊田光復，不再被農藥、化肥、除草劑汙染，累計有110公頃，並幫助農民行銷，所有利潤回饋農民。

洪輝祥從事環境保護運動長達20多年，從1995搶救小鬼湖，重建舊好茶、反瑪家水庫運動、1999至2000年籌辦首座原住民部落大學，長期守護屏東水資源，2003反對吉洋人工湖，診斷高屏溪，2004至2012長達9年搶救台灣最後一條海岸線「阿塱壹古道」，成為台灣最重要生態教育場域。