阿公出神凝視雙胞胎孫背影 恆基院長既感動又感慨

2019-04-04 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春半島有5萬多居民，但產婦對在地婦幼醫療信心不足，多遠赴高屏地區生產，縣府衛生局去年2月指定恆春基督教醫院為婦幼專責醫院，但仍未達到設定的接生30人目標；恆基院長陳志成昨天在臉書貼出一張阿公凝視新生兒的溫馨照，道出恆春基首次接生雙胞胎的複雜心情，這是繼去年底通過衛福部認證「母嬰親善醫療院」後，再次為半島的婦兒照護寫下新里程，讓人感動又感慨，「真得不需要大老遠跑到屏東、高雄生小孩」。

陳志成說，3日一大早，恆基開刀房就忙碌起來，7點多時，婦產科丁裕峰醫師、麻醉科林天浩醫師，2位麻護和幾位護理師，再加上2位兒科醫師洪梓策主任和陳佳玫，一群醫護人員已經在開刀房各就各位，準備妥當，要幫一位懷雙胞胎的母親剖腹生產，過不多久，開刀房就傳出悅耳的嬰兒哭聲，媽媽順利生下一對健康的雙胞胎姐妹。

他說，下午在嬰兒室外看見阿公，正隔著玻璃，出神凝望著兩個美麗的小孫女，這個畫面很美，被他拍了下來，他向阿公恭喜，阿公很驚訝院長會出現在他身邊，「阿公臉上洋溢著滿足的微笑，感謝醫院對他媳婦和嬰孩的照顧」；其實在一個禮拜前，產婦家人還在猶豫要不要在半島生小孩，畢竟雙胞胎是高風險的生產，這裡的設備和人力上真的比不上高雄或屏東醫院。