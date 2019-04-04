親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

阿公出神凝視雙胞胎孫背影 恆基院長既感動又感慨

2019-04-04 12:41聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島有5萬多居民，但產婦對在地婦幼醫療信心不足，多遠赴高屏地區生產，縣府衛生局去年2月指定恆春基督教醫院為婦幼專責醫院，但仍未達到設定的接生30人目標；恆基院長陳志成昨天在臉書貼出一張阿公凝視新生兒的溫馨照，道出恆春基首次接生雙胞胎的複雜心情，這是繼去年底通過衛福部認證「母嬰親善醫療院」後，再次為半島的婦兒照護寫下新里程，讓人感動又感慨，「真得不需要大老遠跑到屏東、高雄生小孩」。

陳志成說，3日一大早，恆基開刀房就忙碌起來，7點多時，婦產科丁裕峰醫師、麻醉科林天浩醫師，2位麻護和幾位護理師，再加上2位兒科醫師洪梓策主任和陳佳玫，一群醫護人員已經在開刀房各就各位，準備妥當，要幫一位懷雙胞胎的母親剖腹生產，過不多久，開刀房就傳出悅耳的嬰兒哭聲，媽媽順利生下一對健康的雙胞胎姐妹。

他說，下午在嬰兒室外看見阿公，正隔著玻璃，出神凝望著兩個美麗的小孫女，這個畫面很美，被他拍了下來，他向阿公恭喜，阿公很驚訝院長會出現在他身邊，「阿公臉上洋溢著滿足的微笑，感謝醫院對他媳婦和嬰孩的照顧」；其實在一個禮拜前，產婦家人還在猶豫要不要在半島生小孩，畢竟雙胞胎是高風險的生產，這裡的設備和人力上真的比不上高雄或屏東醫院。

他說，除了感謝醫護團隊的辛勞外， 也要感謝產婦家屬，因為他們對恆基團隊有信心，願意留在這裡生產，給恆基一個機會，「證明恆基可以妥善接生雙胞胎」；恆基定會更加倍努力，為恆春半島產婦提供一個安心又舒適的生產選擇。

屏東恆春基督醫院昨天首度剖腹接生一對雙胞胎，院長陳志成拍下阿公在嬰兒室外凝視雙胞...
屏東恆春基督醫院昨天首度剖腹接生一對雙胞胎，院長陳志成拍下阿公在嬰兒室外凝視雙胞胎孫的溫馨照，讓他感動又感慨。圖／取自陳志成臉書
分享

雙胞胎接生醫師
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

墾丁春天音樂季縮水 旅宿業嘆如王小二過年

2019-04-04 13:53

莫拉克風災後停駛近十年 桃源往梅山口客運恢復行駛

2019-04-04 07:10

以住代護 高雄眷村民宿上路

2019-04-03 23:34

世界夢號 加碼7月1日航次

2019-04-03 23:32

潮州新溜冰場 斥資近4億 明年完工

2019-04-03 23:31

地方盼金門縣府革新、健全財政

2019-04-03 23:31

金門縣長楊鎮浯施政說清楚 直播變加長版1小時

2019-04-03 23:30

墾丁拚轉型 恆春推會展觀光

2019-04-03 23:28

就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03

金門海漂豬沒染非洲豬瘟 縣府持續監控周邊豬場

2019-04-03 20:41

難賺仍堅持傳統味道 七年級生返鄉承接麻油行

2019-04-03 19:15

拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41

影／培養金牌國手 屏東縣府潮州新建國際賽事溜冰場

2019-04-03 17:43

別管春吶出走 恆春半島將發展會展觀光

2019-04-03 16:43

強調台南捷運不是錢坑 市府將辦7場分區說明會

2019-04-03 16:32

中華白海豚魂斷金門海灘 一度懷疑是海漂豬引虛驚

2019-04-03 16:03

高市施政滿意度調查 光榮感76%、市長滿意度61.3%

2019-04-03 15:54

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

兒童節的願望清單 8寄養童：最盼和媽媽團聚

2019-04-03 14:59

全國第一處文化景觀眷村民宿 左營建業新村掛牌營運

2019-04-03 14:57

台鐵屏東站兒童節辦展 小朋友爭開迷你版「藍皮火車」

2019-04-03 13:43

門牌的奇幻漂流！ 台中太平門牌漂120公里澎湖搶灘

2019-04-03 12:09

百日施政成績 韓國瑜：拚經濟是重點

2019-04-03 10:42

質詢韓國瑜遭網路嗆聲 高市民進黨團促警方1星期破案

2019-04-03 09:48

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

影／傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

2019-04-03 16:12

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

高市施政滿意度調查 光榮感76%、市長滿意度61.3%

2019-04-03 15:54

影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38

基隆童話藝術節恐龍、大鯨魚搶先曝光 高11米空拍美

2019-04-03 15:11

紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39

彰化縣長王惠美上任百日 綠營批史上最慘負政績

2019-04-03 16:03

燈柱基座差很大 日本安全美觀嘉義新港要學習

2019-04-03 18:09

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

新北中原溝染紫 環保局查獲兩業者趁雨排汙

2019-04-03 17:45

就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

全國第一處文化景觀眷村民宿 左營建業新村掛牌營運

2019-04-03 14:57

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

影／培養金牌國手 屏東縣府潮州新建國際賽事溜冰場

2019-04-03 17:43

火金姑大爆發 那瑪夏賞螢步道4月開放

2019-04-03 21:49

福利太好！桃園育兒津貼抽查 竟有2成幽靈人口

2019-04-03 20:04

蘇貞昌、侯友宜又同台 為解五股塞車問題

2019-04-03 18:21

白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09

剪綵典禮旁中原溝放廢水「變紫」 新北副市長好尷尬

2019-04-03 14:05

拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41

別管春吶出走 恆春半島將發展會展觀光

2019-04-03 16:43

潮！新竹文化創意園區 貨櫃市集來了

2019-04-03 18:02

羅東博愛醫院創辦人許文政今晨辭世 享壽95歲

2019-04-03 15:08

強調台南捷運不是錢坑 市府將辦7場分區說明會

2019-04-03 16:32

基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48

有圖不一定有真相！雲林萡子寮打造「凹雕」創作

2019-04-03 15:30

溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08

解決屏東沉痾 縣府爭取31億經費補助

2019-04-03 16:54

莫拉克風災後停駛近十年 桃源往梅山口客運恢復行駛

2019-04-04 07:10

台南南山公墓要拆遷 社團發起全區保留連署

2019-04-03 18:19

創新高 白沙屯媽祖進香報名人數逼近5萬

2019-04-03 14:43

蘇、侯合作解塞 五股新匝道拚5年完成

2019-04-03 23:36

「2019城南有意思」活動開跑 牯嶺街封街管制

2019-04-04 03:51

地方盼金門縣府革新、健全財政

2019-04-03 23:31

就職百日 盧秀燕：整治空氣是最難課題

2019-04-03 18:43

中華白海豚魂斷金門海灘 一度懷疑是海漂豬引虛驚

2019-04-03 16:03

注意！大甲媽起駕遶境 龍井大肚8日15日交通管制

2019-04-03 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top