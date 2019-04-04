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金門清明包船順利抵金 楊鎮浯到場迎接鄉親返家

2019-04-04 11:01聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

清明假期從今天展開，金門機場陸續湧現返鄉人潮，從台灣到金門的班機幾乎是班班客滿，金門縣政府依循往例安排金門快輪從台中行駛金門，載運361名民眾返鄉，搭乘民眾有的覺得很新鮮，頻頻拍照留念，但也有人反映，風浪大，吐的半死，下次還是搭飛機好了。

金門快輪在昨天深夜快11時從台中港出發，今日上午8時許準時靠泊料羅港，經過一夜海上巔簸，船上乘客，很多都暈船暈的很慘，不少人吐到不行，臉色慘白。

金門縣長楊鎮浯也率觀光處長丁健剛、港務處長何佩舉等人一早到碼頭迎接，現場還由港務處及昇恆昌免稅店提供餐點、茶水服務，另縣府派遣接駁車輛供民眾搭乘至金湖、金沙、金城、水頭等處，讓民眾直呼「很窩心」。

楊鎮浯表示，今年天公作美，不管是空中還是海上輸運都很順暢，縣府開包船，主要是給鄉親不同的選擇，以單程中低收入戶只要300元，一般民眾500元來說，算是「省很大」，讓經濟弱勢的鄉親能節省回家的成本，立意甚佳；他說，每次包船都還有空位，未來會開放給台灣的遊客或旅行社假期，讓台灣的朋友，能利用包船來金門走走。

因為買不到機票，楊先生一家6大1 小此次選擇搭包船回家，楊先生說，昨晚風浪很大，大人都還能挺的住，但小孩子就受不了，才3歲的楊小弟弟，吐到不行，直說，下次不要再搭船了。

首次選擇搭船的民眾呂成發表示，他與老婆從台北搭服務專車到台中坐船，第一次體驗搭船，覺得很新奇，一路的體驗，覺得縣府的服務工作做的很好，值得肯定。

金門縣政府清明包船從台中行駛金門，金門縣長楊鎮浯也親自到碼頭迎接鄉親，並與工作人...
金門縣政府清明包船從台中行駛金門，金門縣長楊鎮浯也親自到碼頭迎接鄉親，並與工作人員合影。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣政府清明包船從台中行駛金門，載運361名民眾返鄉過節，金門縣長楊鎮浯也親自...
金門縣政府清明包船從台中行駛金門，載運361名民眾返鄉過節，金門縣長楊鎮浯也親自到碼頭迎接。記者蔡家蓁／攝影
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搭乘民眾有的覺得很新鮮，頻頻拍照留念，民眾呂成發認為，縣府的服務工作做得很好，值...
搭乘民眾有的覺得很新鮮，頻頻拍照留念，民眾呂成發認為，縣府的服務工作做得很好，值得肯定。記者蔡家蓁／攝影
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