就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣長楊鎮浯上任滿百日，他提及現在是作打底盤點的工作，儘管「吃力不討好」，但為了金門好，他會堅持下去。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門縣長楊鎮浯今天就職滿百日，他選擇用網路直播跟民眾直接互動談政績，過程中不少網友辛辣提問，包括「55歲至64歲三節慰問金」與金酒董座任用酬庸等問題，楊鎮浯都一一說明，原本暫訂半小時的直播，也因提問踴躍，延長到1小時。

楊鎮浯一開始就鎖定縣府財政做說明，他說，去年縣府短絀的預算約17.7億，今年推估將短絀20億元，目前縣庫留下約140億存款，以前朝規劃的17案大型工程，若全做要花掉約60億，所以要來確認這些支出的必要性，才是對鄉親負責的表現。他自嘲的說，再不做調整，他很可能成為金門自治史上第一位讓縣庫由盈轉虧的縣長。

針對網友嘲諷楊鎮浯東省西省，不是當縣長，而是「省長」，楊鎮浯表示：「該花的錢一定要花，哪怕是借錢都要去做，但如果是不需要的工程，就算花百萬也是多的。」

有關網路盛傳將停發「交通券」，楊鎮浯澄清目前根本沒有規劃。至於「55歲至64歲三節慰問金」，楊鎮浯也說目前處於彙整與蒐集民意階段，他強調重大事項在戰略方法與節奏上要比較講究，這次這麼輕率的進行民調，的確是「擦槍走火」，未來即使有變動，也會找一個讓鄉親都能接受的折衷方案，不會粗糙執行。

至於金酒公司及廈門分公司董事長找李增財與楊應雄出任，楊鎮浯說，李增財曾任金酒廠長，還歷任縣府多個局處主官，又有管理長才；而金酒廈門公司董事長楊應雄則是熟悉大陸通路和市場文化，任用兩人，是考量用人適才適所與穩定性，絕不是「酬庸」。