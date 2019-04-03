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金門海漂豬沒染非洲豬瘟 縣府持續監控周邊豬場

2019-04-03 20:41聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門又發現海漂豬！金門縣政府今天表示，昨在金沙鎮田浦九孔養殖場附近，發現1隻漂流岸際死亡豬屍，經採樣送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陰性，金門縣政府表示，防疫所監控周邊9家養豬場，確認所有的豬隻未發現異常現象，讓防疫人員都鬆了一口氣。

縣府表示，縣防疫所昨天接獲海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，在金沙鎮田浦岸際發現一隻約10公斤漂流豬屍，防疫所同仁立即赴現場執行檢體採樣及消毒作業後，將漂流豬肉就地焚燒掩埋，相關作業人員及發現豬屍地點均已由本縣防疫所完成澈底消毒，檢體即刻送畜衛所檢驗。

金門縣防疫所也指出， 檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，雖然檢驗結果為陰性，但仍按正常標準程序，針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控海漂豬屍地點周邊半徑3公里內金沙鎮1家養豬場及5公里內金沙鎮及金湖鎮內8家養豬場，該2鄉鎮內養豬場豬隻並無異常死亡現象，全縣豬隻產銷正常運作，並持續由各公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態。

縣府也表示，由於本縣地理位置非常接近中國大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。為確保產業安全，民眾若有發現岸際死亡豬隻，請電話通報金門縣動植物防疫所，電話336625，336626。

金門縣政府今天表示，昨在金沙鎮田浦九孔養殖場附近，發現1隻漂流岸際死亡豬屍，縣府...
金門縣政府今天表示，昨在金沙鎮田浦九孔養殖場附近，發現1隻漂流岸際死亡豬屍，縣府立即派人到現場進行採樣。圖／縣府提供
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在金沙鎮田浦發現的海漂豬屍，在採樣後，也立即就地焚燒掩埋。圖／縣府提供
在金沙鎮田浦發現的海漂豬屍，在採樣後，也立即就地焚燒掩埋。圖／縣府提供
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金門養豬場獸醫師
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