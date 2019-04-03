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難賺仍堅持傳統味道 七年級生返鄉承接麻油行

2019-04-03 19:15聯合報 記者江國豪╱即時報導

用磚灶炒料製油全屏東僅此一家！七年級生黃筑憶，10年前放棄學業，返回潮州承接傳統製油廠，即使面臨精緻油品大量生產，壓縮傳產生存空間，但她仍堅持不機械化，要以阿公傳承的技術，用工匠的精神做好每一瓶油。

走進金弘麻油花生行的廠房，可看見一座石磚堆砌的灶，柴火持續燃燒，上頭的鍋具裡炒著芝麻粒，黃筑憶表示這座灶自從民國68年開店至今一直在用，很多人曾建議換成機械式設備可節省成本，但燒柴炒料製成的麻油味道才好，所以即使被921地震震歪，修復後仍繼續使用，黃筑憶說這就是用工匠的精神在做油。

黃筑憶說，阿公在13歲時在雲林北港朝天宮前店街中，跟師傅學製油，當時師徒制的概念下，學成後會選擇到遠地開店，阿公就到廟裡擲筊，由媽祖婆指示到國境之南屏東落腳。而潮州鎮當時是農業中心的聚落，人口多店家也林立，各行各業都有發展潛力，當時阿公租了小店面開啟麻油花生行，帶著秤錘騎著腳踏車，挨家挨戶地去打油。

「從小大大沒有想過要做這個工作」黃筑憶說南部的孩子，多少會自我認同不足的結在心中，十年前在長庚大學就讀生物醫學系時，明明看著同學分食從越南帶回的花生，有股濃濃的油耗味，按照她對花生味覺的記憶，顯然已經餿了，但卻不敢說出口，這件事情始終放在心上。

隨著工業化時代來臨，機械取代人力，精緻油品能夠快速生產，不只便宜又清澈，甚至不含花生卻比家裡的油還要香，在這樣的環境下，家中傳統製油業的空間被壓縮，也產生負債，家人希望她和弟弟畢業後就收店，但也因為傳統產業式微，黃筑憶更明白要是不承繼家業，傳統製油的技術與味道就會消失，所以19歲時毅然決然放棄學業返家經營。

「回家很好很快樂」黃筑憶說，女生回家承繼家常受到質疑，也有人嘲諷書都白唸了，不過，黃筑憶說屏東是塊寶地，很多人家裡的習以為常的傳統產業，都是有故事的，也應該被傳承下去，如今把專業知識帶回來，也回饋給地方，這很好很快樂。

金弘麻油花生行，製油原料花生、芝麻皆以磚灶炒煮，並堅持以傳統手工製油。記者江國豪...
金弘麻油花生行，製油原料花生、芝麻皆以磚灶炒煮，並堅持以傳統手工製油。記者江國豪／攝影
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七年級黃筑憶（左2）返鄉承接麻油花生行，至今第十年，以第三代之姿繼續傳承傳統手工...
七年級黃筑憶（左2）返鄉承接麻油花生行，至今第十年，以第三代之姿繼續傳承傳統手工製油。記者江國豪／攝影
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金弘麻油花生行，堅持以磚窯炒熟製油原料，該窯自民國68年開店使用至今，曾在921...
金弘麻油花生行，堅持以磚窯炒熟製油原料，該窯自民國68年開店使用至今，曾在921地震時震歪後修復。記者江國豪／攝影
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