拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



宋宇竣在廣告業資歷17年，42歲失業後，決定跨行做水電。去年宋因公司部門縮編面臨職涯轉換，正逢家中整修，想自行研究燈光配線，趁待業空檔參加勞動部「室內及工業配線班」，經900小時訓練、取得3張專業證照，「就這樣變成水電工了！」

目前宋宇竣是水電工程公司的水電員，專責大樓管線水電工程，已穩定就業半年多；拋開過去拿慣的畫筆、滑鼠和電腦椅，宋宇竣抓著十字起子和水電鉗在工地爬上爬下，他坦言，水電工作很耗費體力，但與以前廣告工作傷眼、精神壓力也大，比較起來做水電相對穩定、踏實。

宋宇竣當兵退伍後長期從事廣告設計、行銷，曾在百貨公司廣告行銷部門當到業務經理，偶爾也會自行接案，經常沒日沒夜畫畫、電腦繪圖；面臨失業時，家中老屋正在整修，水電師傅不願幫忙拉燈光管線，反而激起他自己研究的動力，跑來參加高屏澎東分署開設的職訓班。

宋宇竣說，原本只是抱著學習心態參訓，考取工業配線、室內配線、自來水配線等3張丙級證照後，老師鼓勵他既然都拿到證照，不如順勢到業界試試看，發揮一技之長；加上廣告業在南部發展有侷限，這份工作正好可讓他一邊穩定就業、一邊思索未來方向。