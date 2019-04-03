偏鄉美少女愛上蕯克斯風 全國音樂賽優勝背後有洋蔥

2019-04-03 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



中日混血的屏東縣恆春工商高二女學生陳美優，在偏鄉缺乏專業師資的劣勢下，日前代表屏東縣挑戰全國賽獲優等獎，風光取得推甄國立大學音樂系門票的背後，有段艱辛的勤學歷程，國二愛上蕯克斯風沉穩具磁性的樂聲她，為追尋音樂夢，展開每天下課後苦練3小時、每周六遠赴高雄拜師學藝的生活，4年多來風雨不間斷，指導老師說這是天賦加努力的甜美結果。

「好神奇，蕯克斯風的樂聲彷如在和我對話，好奇接觸後就為它著了迷，還遠赴高雄追尋音樂夢！」陳美優幼時學過鋼琴，念國二時有次聽到蕯克斯風樂聲，因為好奇加入學校管弦樂隊；陳美優笑說，那時連吹都不會，還是由老師指導學會簡單吹奏，但恆春沒有專業老師，好不容易說服爸媽讓她到高雄拜師，向留法的張桓碩老師學古典蕯克斯風。

陳美優不久加入高雄市1支小型管弦樂團，為讓技巧精進，除每周六準時到高雄向老師報到，下課返家一定自我要求練3小時，父母親見女兒不是一時興起玩玩而己，是以行動在圓自己的音樂夢，特地為她購買1把10多萬元蕯克斯風；她說，家裡隔音不是很好，曾被鄰居抗議擾人，父母帶著她向鄰居道歉並強調練到晚上10時止，也要感謝厝邊的體諒。

陳美優原想進都會高中音樂班追尋音樂夢，經營民宿和衝浪事業的爸媽不捨愛女小小年紀就離鄉背井，於是留在恆春工商念普通科並加入管弦樂隊，更讓她感受都會和偏鄉學校音樂教育資源的落差；同學得知她每周六遠赴高雄精進技藝、每天苦練3小時，形容是「不可思議的毅力」；張桓碩說，陳美優執著所愛，樂在其中，投入感情，在全國賽發光發熱，是天賦加上努力的結果。