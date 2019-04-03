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影／培養金牌國手 屏東縣府潮州新建國際賽事溜冰場

2019-04-03 17:43聯合報 記者江國豪╱即時報導

潮州鎮運動公園直排輪溜冰場，一直是孕育金牌國手的搖籃，但經超過20年歲月，場地設備已老舊，且已不符合直排輪國際賽事的規格，屏東縣政府向中央爭取補助共砸3.65億經費，計劃改建潮州鎮運動休閒園區，將新建全台第一座符合國際標準的直排輪比賽場地。

潮州鎮運動公園面積約3.4公頃，其中直排輪溜冰場，一直是國內重要比賽場地之一，也孕育出世大運金牌選手李孟竹、黃玉麟，金牌教練林詠翔也在此訓練訓手。但現有溜冰場自民國86年興建至今，除場地設備已老舊，東西向場館也不符合國際規定。屏東縣體育發展中心主任李達平表示，去年直排輪國際比賽場地規定以南北向溜冰場為標準，因此國內目前並沒有符合國際標準的直排輪場地。

縣府將花費3.65經費新建溜冰場，而新的場地會「加蓋」，讓選手訓練可免受日曬雨淋，也將是全國唯一符合國際標準場地，未來即可爭取國際賽事到屏東舉辦，也為將來亞奧運滑輪溜冰奪金備戰。而新建溜冰場預計明年4月，過程中仍暫時保留舊場地供選手訓練，縣府希望明年全中運比賽前就能啟用。

另外，屏東縣研考處長鄞鳳蘭表示，縣府目前提出前瞻計畫，以滑輪溜冰場加蓋及周邊部分設施整建為主，而周邊友善的運動休閒空間及設施亦將一併辦理修整，如運動休閒園區內部規劃及整建、環園健行步道整修、羽球館整修、3對3籃球場增設風雨球場、棒壘球場整修、門球、槌球及木球場增設、園區景觀設施改善，打造新的潮洲鎮運動休閒園區，以供潮州居民運動休憩。

現有潮州鎮運動公園直排輪溜冰場，場地設備老舊，且不符合直排輪國際賽事的規格，屏東...
現有潮州鎮運動公園直排輪溜冰場，場地設備老舊，且不符合直排輪國際賽事的規格，屏東縣政府向中央爭取補助，計劃新建直排輪溜冰場，並修整周邊場地設施。記者江國豪／翻攝
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現有潮州鎮運動公園直排輪溜冰場，場地設備老舊，且不符合直排輪國際賽事的規格，屏東...
現有潮州鎮運動公園直排輪溜冰場，場地設備老舊，且不符合直排輪國際賽事的規格，屏東縣政府向中央爭取補助，計劃新建直排輪溜冰場，並修整周邊場地設施。記者江國豪／翻攝
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