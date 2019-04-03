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別管春吶出走 恆春半島將發展會展觀光

2019-04-03 16:43聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

近年墾丁觀光遇瓶頸，連春吶自今年起都移往高雄，為開拓新的墾丁觀光商機，屏東縣政府著手為恆春半島規劃會展觀光，未來預計投入15億元在恆春興建具會展中心功能的藝文展演中心，希望吸引會展人潮，這項新計畫預計先向文化部爭取3300萬元規劃費，鎖定3大地點進行規劃，未來能否為墾丁帶入新的觀光資源，已引起地方注目。

根據縣府的評估，恆春有豐富的族群文化，觀光資源豐富，未來可以恆春藝文展演中心作為半島文化展演樞紐及深度旅遊的櫥窗，而這座功能的藝文展演中心兼具會展功能，未來可與高雄會展產業分工合作，促進高屏地區會展周邊產業的發展，以提升國際城市的競爭力。

屏東縣政府研考處長鄞鳳蘭表示，近年世界各國對會展觀光著力甚深，恆春半島有國際級的觀光景點、又有豐富的文化特色，如果再加入藝文、會展等觀光元素，可望為墾丁帶來新契機。

縣府計畫向文化部先爭取3300萬元的規劃評估費，將鎖定恆春周邊3大地點進行規劃評估，本月就要進行審查，一旦選址確定且評估通過，未來計畫投入15億元，為恆春打造兼具會展功能的藝文展演中心，一方面吸納會展觀光人潮，一方面深化地方的文化產業優勢。

這兩年墾丁觀光受負評新聞的影響，元氣大傷，目前正是調整體質的時候，縣府力推四重溪溫泉季、落山風藝術季、恆春民謠節、滿洲衝浪大賽等，一直希望可以為恆春半島開拓更廣的客源，近年流行的會展觀光，是否有機會入駐恆春，為墾丁帶來新商機，值得關注。

屏東縣政府研考處今天上午是在媒體茶敘時，對外說明目前向中央爭取的補助計畫，包括化製廠整體臭味改善計畫、恆春藝文展演中心興建計畫、潮州運動休閒園區整建計畫、東港漁港(鹽埔泊區)客貨碼頭發展構想、屏東縣禽畜糞生質能處理中心BTO促參案等。

屏東縣政府計畫興建具會展功能的恆春藝文展演中心，帶動墾丁觀光。圖／本報資料照
屏東縣政府計畫興建具會展功能的恆春藝文展演中心，帶動墾丁觀光。圖／本報資料照
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屏東縣政府墾丁文化部
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