強調台南捷運不是錢坑 市府將辦7場分區說明會

2019-04-03 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市捷運工程處將從4月11日到22日，接連在東區等7個行政區舉辦分區說明會，交通局指出，捷運不是錢坑，不會過度投資，採高架月台、自動駕駛等，未來更可達到營運自給自足。

交通局長林炎成表示，針對台南道路狹小、文化古蹟眾多、交通衝擊等特性，市府務實評估未來的捷運運量、適合軌道系統及結構型式，一條捷運須歷經可行性研究、綜合規畫、基本設計、細部設計，到發包施工、完工營運至少都要10年，目前台南藍、綠、紅線都在評估研究階段，尚未定案。

林炎成表示，與其他縣市比較，台南市不論在中央補助款或營運狀況都很有優勢，在中央補助部分，台南捷運藍線第一期地方負擔比例約42.71％，均較新北市安坑輕軌約76.14％、桃園市棕線約55.04％、台中市藍線約53.87％、高雄市黃線44.20％更低；在營運狀況部份，桃園棕線投資報酬率與台南藍線相當，高雄黃線經費是台南藍線7倍、獲益只是3.02倍、岡山路竹經費是台南藍線1.38倍，獲益只是0.85倍，台南捷運沒過度投資，也不是一座錢坑。

捷運工程處長秦繼孔表示，運量規畫評估擬採中運量系統，其中第一期藍線營運預估每日初估情運量初期3萬人次，長期7.6萬人次。軌道系統則擬採高架型式單軌，工程造價約每公里17億，相對於地下型式捷運約每公里60億，工程造價合理；另採高架月台、自動駕駛、自動閘門等設計，可大幅降低營運維修、人力成本，未來更可達到營運自給自足，無需再補貼台南捷運。