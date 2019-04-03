解決屏東沉痾 縣府爭取31億經費補助

2019-04-03 16:54 中央社 屏東縣3日電



行政院長蘇貞昌上任後，要求每位政務委員認養3個縣市，協助地方解決問題，屏東縣政府今天表示，縣府提出5項計畫，經費共達新台幣31億餘元，希望能解決屏東縣的沉痾。

縣府研考處長鄞鳳蘭表示，認養屏東縣的政務委員是吳澤成，也是工程會主委，屏東縣政府一共提出14個案子，其中有5項是屏東縣長期以來一直在爭取的計畫經費，總經費高達31億餘元，另外9項是政策性案件。

縣府提出的5項爭取中央經費補助案，其中，屏東縣飼料廠及化製廠臭味整體改善計畫，需要2900萬元，農委會已核定1500萬元，縣府希望後續的經費能夠趕快補助，在今年底前完成這項改善計畫。

屏縣飼料廠及化製廠每天處理斃死畜禽數量為60至75公噸，簽約區域包括屏東縣、高雄市、台南市、台東縣、嘉義縣、台中市、彰化縣及花蓮縣等8縣市，簽約戶數為5108場，多年來臭味問題一直遭垢病。

另外一項經費爭取案為潮州鎮運動休閒園區整修興建計畫，縣府已在前瞻計畫爭取8000萬元整修老舊的溜冰場及周邊設施，將再爭取2億元蓋國際級的滑輪溜冰場。

鄞鳳蘭表示，潮州運動公園內的直排輪溜冰場一直是全國直排輪重要比賽場地之一，也為屏東縣孕育無數世大運和亞運國手，周遭有10多所國中小都發展溜冰；希望在明年4月全中運舉辦前，新的溜冰場能夠使用，未來縣府也將爭取國際性溜冰賽。

另一項大型計畫為高達15億餘元的恆春藝文展演中心興建計畫，鄞鳳蘭表示，恆春半島擁有豐富的天然與文化資源，遊客到恆春半島生態旅遊後，常覺得晚上沒有活動，縣府計畫在恆春鎮地區興建藝文展演中心，做為國際性會議與大型藝文、演唱會的場地，讓半島的觀光更有亮點。

屏東是養豬畜牧禽大縣，畜牧廢水一直惹民怨，縣府近幾年推動畜禽牧廢水轉化為沼氣、沼液和沼渣等生質能後發電，計畫爭取12.4億元，以BTO（建設－移轉－營運，即民間興建轉給政府後，再由政府委由民間營運）方式興建生質能處理中心，協助中小型畜牧場處理畜牧廢水。

另一項希望工程會協助的是請交通部儘速辦理東港漁港（鹽埔泊區）客貨專區規畫、土地撥用、建設及管理等事宜，並補助縣府辦理跳港遊憩轉運站、停車場、海洋廣場及觀海平台等工程，鄞鳳蘭表示，這項計畫經費需1.16億元。