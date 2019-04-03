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中華白海豚魂斷金門海灘 一度懷疑是海漂豬引虛驚

2019-04-03 16:03聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金馬澎分署第九岸巡隊復國墩安檢所執勤人員於昨天在金門縣金沙鎮E54據點岸際發現1隻死亡鯨豚，經比對後確認為「中華白海豚」，由於現在是非洲豬瘟防疫的重點時刻，一度遭懷疑又是「海漂豬」，引起民眾關注，所幸後來確認是死亡鯨豚後，才化解一場虛驚。

第九岸巡隊今天表示，復國墩安檢所人員昨日下午在執行守望勤務時，在金門縣金沙鎮E54據點岸際沙灘處發現1隻死亡鯨豚屍體，隨即通報海巡署第12二巡防區勤務管制中心，由勤務管制中心通報中華鯨豚搶救協會、金門縣政府農林科及動植物金門檢疫站有關人員前往處理。

經縣府農林科長鐘立偉比對，發現這隻死亡的鯨豚，應為瀕絕保育類鯨豚-「中華白海豚」，又稱印度太平洋駝背豚，死亡海豚長約260公分、高約20分公、寬約23公分、整體外觀大致良好，死亡原因不明，白海豚屍體經採樣後已就地掩埋。

據了解，中華白海豚常於台灣西部海域發現蹤跡，但目前數量已大幅銳減，並被列入保育紅皮書中的極危物種，其成長需花費十年時間，才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1隻海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚，珍稀程度由此可見。

海巡署也呼籲，若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救！

岸巡隊復國墩安檢所執勤人員將周邊封鎖，小心翼翼的進行採樣與後續處理。圖／第九岸巡...
岸巡隊復國墩安檢所執勤人員將周邊封鎖，小心翼翼的進行採樣與後續處理。圖／第九岸巡隊提供
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金馬澎分署第九岸巡隊復國墩安檢所執勤人員昨日在金門縣金沙鎮E54據點岸際發現1隻...
金馬澎分署第九岸巡隊復國墩安檢所執勤人員昨日在金門縣金沙鎮E54據點岸際發現1隻死亡鯨豚，經採樣後，就地處理。圖／第九岸巡隊提供
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鯨豚海豚海巡署
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