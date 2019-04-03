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高市施政滿意度調查 光榮感76%、市長滿意度61.3%

2019-04-03 15:54聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市府今舉行施政百日記者會，公布施政成果及施政滿意度調查，調查結果顯示，市民光榮感提升，76%市民感到光榮，市長施政滿意度則有61.3%，對市長施政滿意的原因主要是經濟活絡、推銷產品及市長認真關心市民。各項調查中均以青年族群的滿意度最高。

高市公布韓就職100天施政滿意度調查，市民光榮感達76%，其中青年學生族群高達83.6%，專科學歷民眾80.9%、30~39歲民眾79.9%、女性79%、職業別為一般文書事務人員的光榮感比率為80.1%。

對於市長施政滿意度則平均為61.3%，青年學生族群達83.8%，女性65.5%，高中職以上學歷民眾滿意度達6成以上。至於對市長施政滿意的原因，最多的是經濟活絡、推銷產品有38.3%，其次是市長認真關心市民有35.5%，另路平、推動觀光分別有17.6%、15.2%。

市府團隊施政滿意度則為58.9%，比市長滿意度略低，但其中青年學生族群滿意度仍高達74.6%，女性63%，40~59歲民眾及高中職以上學歷民眾也均有6成。

對高市府施政未來看好度則平均有69.4%，其中青年學生族群更高達91.8%，20~29歲民眾達81.6%，高中職學歷以上民眾達7成以上，女性73.3%，職業為經理人、一般文書事務、服務銷售業、軍公教、家管等，對市府未來施政看好度均有7成以上。

市府也針對主要議題進行調查，6、7成民眾認為近3個月觀光客數、購物人潮、推廣農漁產品、城市行銷、路平、對未來市長施政信心及與大陸城市交流等，其中又以贊成市長進行大陸城市交流的支持度達71.2%最高。

高市府今舉行施政百日記者會，公布百日施政滿意度調查。記者蔡孟妤／攝影
高市府今舉行施政百日記者會，公布百日施政滿意度調查。記者蔡孟妤／攝影
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