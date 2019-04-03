全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村
全國第一座眷村民宿開始掛牌營運了！高雄市文化局今天在左營建業新村為首批業者舉行掛牌記者會，熱熱鬧鬧地將眷村民宿正式開張，歡迎各界愛好眷村生活的民眾今天就來住眷村。
全國曾經有886個眷村，目前僅餘30多個，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村；眷村因眷改政策住戶搬離，老舊眷村在無人居住的情況下快速毀壞，高市從2014年起逐年推動「以住代護」系列計畫，至今已媒合121戶進住左營建業新村與鳳山黃埔新村，去年推出的進化版以住代護眷村民宿計畫，是希望推廣讓更多人來體驗眷村生活，眷村住宿生活是體驗經濟的一環，希望挹注經濟活水於眷村，也開創眷村新的文化體驗型態。
文化局代理局長王文翠表示，眷村民宿如何在保存原有建物特色及兼顧消防、建築管理等要求之間取得平衡點是一大課題，在市府橫向聯繫通力合作下，第一批7戶取得民宿登記證業者，從裝修報竣到現場查驗、核發民宿登記證等作業流程約2週即完成，有效提升行政效率。這是全國第一處文化景觀的合法眷村民宿，歡迎遊客來到高雄旅遊入住眷村民宿，體驗眷村文化。另外文化局近日也已開展新一期的以住代護計畫，包括居住型計畫與營業型計畫，詳情可查詢以住代護官方網站查詢http://khvillages.khcc.gov.tw。
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