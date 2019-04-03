全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



全國第一座眷村民宿開始掛牌營運了！高雄市文化局今天在左營建業新村為首批業者舉行掛牌記者會，熱熱鬧鬧地將眷村民宿正式開張，歡迎各界愛好眷村生活的民眾今天就來住眷村。

全國曾經有886個眷村，目前僅餘30多個，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村；眷村因眷改政策住戶搬離，老舊眷村在無人居住的情況下快速毀壞，高市從2014年起逐年推動「以住代護」系列計畫，至今已媒合121戶進住左營建業新村與鳳山黃埔新村，去年推出的進化版以住代護眷村民宿計畫，是希望推廣讓更多人來體驗眷村生活，眷村住宿生活是體驗經濟的一環，希望挹注經濟活水於眷村，也開創眷村新的文化體驗型態。