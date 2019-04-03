兒童節的願望清單 8寄養童：最盼和媽媽團聚

2019-04-03 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東家扶中心與大仁科技大學社工系大四實習生合作，為8名類失親的寄養童舉辦理「寄養兒童與母親正向依附關係成長團體」，在兒童節前夕，這8個孩子表達了他們的兒童節心願：最希望與媽媽團聚。

社工透露，8名寄養童都是小二生，雖因不同原因寄養安置，但他們的成長過程中都幾乎沒有媽媽在身邊，其中4名寄養童的母親，甚至因毒品經常進出監獄，另有憂鬱症的母親、施虐的母親或曾帶孩子自殺的母親。

大仁社工系7名實習生林勇辰、呂相瑩、盧美秀、陳詩蓉、劉明姿、陳冠丞、洪玉真以6週的時間，協助寄養童一起完成給媽媽的自製繪本。

在過程中，有寄養童把代表媽媽的物品狠狠地丟在地上，大叫著「我的媽媽很糟糕」，也有寄養童畫著媽媽時，哭得像嬰兒一樣，實習生林勇辰還一度抱著孩子，讓孩子好好的哭出對媽媽的想念。他們也說，當一起做送給媽媽禮物時，每位寄養童非常認真的製作，想著要親手將禮物送給媽媽。

寄養童對於媽媽有著愛與憤怒的糾結，但愛媽媽、想念媽媽一直存在心裡，其中一名孩子小華在活動期間還一直唸著「媽媽都沒來看我，拿不到我做的禮物」；沒有想到失聯兩年的媽媽，兩週前與社工聯繫，在小華生日當天真的出現為孩子慶生，讓小華真的親手把禮物送給媽媽。