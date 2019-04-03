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全國第一處文化景觀眷村民宿 左營建業新村掛牌營運

2019-04-03 14:57聯合報 記者徐如宜╱即時報導

全國第一處文化景觀的合法眷村民宿，今天在高雄左營建業新村正式掛牌營運！高雄市政府文化局去年推出的以住代護眷村民宿計畫，徵選出30位業者，第一批完成修繕取得民宿證的7戶業者今天開門迎客，各民宿各有特色，邀請愛好眷村生活的民眾入住眷村、體驗眷村生活。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，全國曾經有886個眷村，目前僅餘30多個，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，眷村全國保存面積最大且涵蓋3個軍種。眷村因眷改政策住戶搬離，老舊眷村在無人居住的情況下快速毀壞。高雄市從2014年起推動「以住代護」系列計畫，至今已媒合121戶進住左營建業新村與鳳山黃埔新村。有別於以往居住型的以住代護計畫，去年推出進化版以住代護眷村民宿計畫，希望推廣讓更多人來體驗眷村生活。

王文翠表示，眷村民宿計畫推動要感謝所有權人國防部政治作戰局，國防部與高雄市攜手合作為眷村保存共創里程碑，讓民宿的收益可以挹注眷改基金，解套過往不得營利的限制。加上民宿管理辦法修正，文化資產可作為經營民宿的主體，希望結果是國防部、文化局、民宿業者、旅客四贏。

國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順表示，目前國防部轄管具文化資產身份的眷村約50處，因受限眷村改建法令限制，只能透過與各縣市合作參與眷村保存工作。眷村民宿是眷村保存的新里程，國防部期待未來有更多型態出現，未來立法院眷村保存專法通過後，國防部將可直接挹注經費，讓眷村文化保存工作更周全。

文化局輔導媒合成功的民宿業者，向觀光局申請取得合法民宿登記，第一批有7戶取得民宿登記證業者，今天在建業新村掛牌營運，後續在黃埔新村的民宿也將陸續掛牌，這是全國第一處文化景觀的合法眷村民宿。

這些眷村民宿各有特色，「丈引小院一、二館」是用老東方骨董家具與原創手工家飾布置，修舊如舊保留原始眷村房舍格局。「留小燈藝術眷村民宿」由設計師陳怡琳設計，民宿還提供手工咖啡、英語接待服務。經營「左眷雅居9、10號館」的Q爸是軍人退休，懷念眷村味於是投入眷村民宿事業，Q媽喜歡和大家聊天交朋友。眷村民宿2人房約1800到2400元，4人房大概3200到4000元。眷村民宿訊息可上「以住代護」官網查詢。

「丈引小院一、二館」用老東方骨董家具與原創手工家飾布置。記者徐如宜／攝影
「丈引小院一、二館」用老東方骨董家具與原創手工家飾布置。記者徐如宜／攝影
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「留小燈藝術眷村民宿」由設計師陳怡琳設計，民宿還提供手工咖啡、英語接待服務。記者...
「留小燈藝術眷村民宿」由設計師陳怡琳設計，民宿還提供手工咖啡、英語接待服務。記者徐如宜／攝影
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「留小燈藝術眷村民宿」由設計師陳怡琳設計，民宿還提供手工咖啡、英語接待服務。記者...
「留小燈藝術眷村民宿」由設計師陳怡琳設計，民宿還提供手工咖啡、英語接待服務。記者徐如宜／攝影
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「丈引小院一、二館」修舊如舊保留原始眷村房舍格局。記者徐如宜／攝影
「丈引小院一、二館」修舊如舊保留原始眷村房舍格局。記者徐如宜／攝影
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全國第一處文化景觀的合法眷村民宿，在高雄建業新村正式掛牌營運！記者徐如宜／攝影
全國第一處文化景觀的合法眷村民宿，在高雄建業新村正式掛牌營運！記者徐如宜／攝影
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全國第一處文化景觀的合法眷村民宿，在高雄建業新村正式掛牌營運！記者徐如宜／攝影
全國第一處文化景觀的合法眷村民宿，在高雄建業新村正式掛牌營運！記者徐如宜／攝影
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眷村民宿國防部
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