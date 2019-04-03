屏東家扶協助 寄養童實現兒童節願望與媽媽團聚

2019-04-03 14:48 中央社 屏東縣3日電



屏東家扶中心與大仁科技大學社工系大4實習生合作，為8名寄養童辦理「寄養兒童與母親正向依附關係成長團體」，在兒童節前夕，今天完成了寄養童與媽媽團聚的兒童節心願。

8名寄養童都是國小2年級學生，因不同原因被寄養安置，他們唯一共同的生命故事是，在成長過程中，媽媽幾乎沒有在身邊，其中4名寄養童的母親，都因毒品經常進出監獄，另有憂鬱症的母親、施虐的母親或曾帶孩子自殺的母親。

大仁科大社工系7名實習生以6週的時間，協助寄養童一起完成給媽媽的自製繪本，在過程中，有寄養童把代表媽媽的物品狠狠的丟在地上，大叫著「我的媽媽很糟糕」，也有寄養童畫著媽媽時，哭得像嬰兒一樣，實習生們深深地抱著孩子，讓孩子好好的哭出對媽媽的想念。

像是母子心電感應，屏東家扶表示，在6週的活動中，社工和實習生們利用照片、寫信及繪本等牽引起孩子對媽媽的思念，有失聯許久的媽媽，突然從獄中寫信給家扶問候孩子；另一名失蹤2年的媽媽突然連繫家扶，讓她的孩子小華在生日當天，能夠把自己製作的禮物送給媽媽，這位媽媽拿到孩子的禮物時淚流滿面。

今天，小華的媽媽也參與團聚活動，7名大仁科大實習生在兒童節前完成了寄養童與媽媽的團聚願望，共有4名孩子的母親到場，和孩子一起完成手做蛋糕和披薩，其他寄養童的母親在監服刑中，則由寄養媽媽陪伴參加活動。

實習生林勇辰說，寄養童生命的空洞和心裡的創傷是巨大的，孩子的憤怒和眼淚讓他們學習到要珍惜自己與家人的關係。