百日施政成績 韓國瑜：拚經濟是重點

2019-04-03 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市府今下午將舉行施政百日記者會，公布百日市政成績。圖／本報資料照片 分享 facebook

高市府今下午將舉行施政百日記者會，公布百日市政成績，包括招商引資、路平、治水、拆陸橋及外銷農漁產品等。高市長韓國瑜表示，經濟發展是施政最重要工作，他會持續招商引資帶進實際經濟動能，讓北漂市民回流、城市經濟逐步回溫。

韓國瑜說，自從上任市長以來，就先衝觀光來拉動庶民經濟，同時也請經發局大力進行招商。最近高雄夜市、飯店、餐飲生意變好，觀光客大量湧進高雄，捷運、輕軌運量也創下新高紀錄；但人潮進來還是不夠的，產業發展才是高雄的命脈。

韓國瑜說，因此市府將強化招商功能，積極促成企業投資計畫落實。他上任後拜訪很多的企業，都告訴他想投資高雄。另也看到很多大陸台商、在地企業等都來高雄進行考察、看地，他們考察投資標的包含生技醫療、數位內容及製造業等。

韓指，高雄擁有多元農漁產品，目前最迫切的是把高雄農漁產品賣出去，今年「南南合作」將持續耕耘中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞等國家的農漁產品外銷。市府表示，目前簽訂農漁、加工品等外銷訂單逾84億元，外銷量3766.9公噸。

在招商引資部分，1月至3月底，累計海霸王、南六、漢翔與和發園區動工、落成啟用、取得建照、購地投資等具體金額達337億元，新增就業機會逾3500人，成長逾22%。同時工總、商總、海內外企業洽商投資總金額也逾3000億元以上。

路平部分，截至3月底已完成刨鋪34條市區重要道路，面積約106萬平方公尺，全長70公里。改善港區重車輾壓道路部分，已完成小港區大業北路等多條道路刨鋪；另配合鐵路地下化沿線陸橋拆除，目前已拆除青海陸橋、自立陸橋等橋梁。

水利局也辦理雨水下水道普查，已完成426公里檢視，市府已著手辦理清疏及修繕作業，維持雨水下水道排水功能。市府也分析高市積、淹水的主因，包括潮位高漲、雨勢超過保護標準等，已參照治水專家的意見，提出因應的短中長期策略。