親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

《與惡》：承辦法官不受訪，那其他法官呢？

百日施政成績 韓國瑜：拚經濟是重點

2019-04-03 10:42聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市府今下午將舉行施政百日記者會，公布百日市政成績。圖／本報資料照片
高市府今下午將舉行施政百日記者會，公布百日市政成績。圖／本報資料照片
分享

高市府今下午將舉行施政百日記者會，公布百日市政成績，包括招商引資、路平、治水、拆陸橋及外銷農漁產品等。高市長韓國瑜表示，經濟發展是施政最重要工作，他會持續招商引資帶進實際經濟動能，讓北漂市民回流、城市經濟逐步回溫。

韓國瑜說，自從上任市長以來，就先衝觀光來拉動庶民經濟，同時也請經發局大力進行招商。最近高雄夜市、飯店、餐飲生意變好，觀光客大量湧進高雄，捷運、輕軌運量也創下新高紀錄；但人潮進來還是不夠的，產業發展才是高雄的命脈。

韓國瑜說，因此市府將強化招商功能，積極促成企業投資計畫落實。他上任後拜訪很多的企業，都告訴他想投資高雄。另也看到很多大陸台商、在地企業等都來高雄進行考察、看地，他們考察投資標的包含生技醫療、數位內容及製造業等。

韓指，高雄擁有多元農漁產品，目前最迫切的是把高雄農漁產品賣出去，今年「南南合作」將持續耕耘中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞等國家的農漁產品外銷。市府表示，目前簽訂農漁、加工品等外銷訂單逾84億元，外銷量3766.9公噸。

在招商引資部分，1月至3月底，累計海霸王、南六、漢翔與和發園區動工、落成啟用、取得建照、購地投資等具體金額達337億元，新增就業機會逾3500人，成長逾22%。同時工總、商總、海內外企業洽商投資總金額也逾3000億元以上。

路平部分，截至3月底已完成刨鋪34條市區重要道路，面積約106萬平方公尺，全長70公里。改善港區重車輾壓道路部分，已完成小港區大業北路等多條道路刨鋪；另配合鐵路地下化沿線陸橋拆除，目前已拆除青海陸橋、自立陸橋等橋梁。

水利局也辦理雨水下水道普查，已完成426公里檢視，市府已著手辦理清疏及修繕作業，維持雨水下水道排水功能。市府也分析高市積、淹水的主因，包括潮位高漲、雨勢超過保護標準等，已參照治水專家的意見，提出因應的短中長期策略。

韓國瑜考察
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

質詢韓國瑜遭網路嗆聲 高市民進黨團促警方1星期破案

2019-04-03 09:48

金門春遊消費券吸客 最多領500元

2019-04-03 00:03

高市籌設青年局 推老青共住

2019-04-02 23:29

屏東推樹葬1年多 樹綠花開

2019-04-02 23:08

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

高市教長夜宿八八重建校舍 聆聽原民家長心聲

2019-04-02 21:54

杜絕燒烤業者冒煙製造空汙 澎縣府大動作稽查

2019-04-02 21:13

咪咪幼兒園捐住警器 學童贈「加油英雄」匾感謝消防局

2019-04-02 20:41

金門歷史建築修復「獎」很大 獎助上限提高到9百萬元

2019-04-02 20:38

金門亂丟垃圾要當心 環保局加裝監視器「全都錄」

2019-04-02 19:48

台灣燈會一卡通網路喊價飆 第5刷開賣還有貨

2019-04-02 18:34

三工處長林清洲服務42年 南台灣道路熱記於心

2019-04-02 18:27

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

不設牌位不設墳 屏東推環保樹葬引討論

2019-04-02 16:15

也為國軍助收洋蔥解套 恆春農會拚全面機械化

2019-04-02 16:04

撞臉賴清德 醫師圓夢在「杜蘭朵」劇中軋一角

2019-04-02 15:54

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

護黑琵棲地 環團促茄萣濕地升格國家級

2019-04-02 14:36

清明連假加墾丁音樂季 4、5日南下是「地雷區」

2019-04-02 14:24

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

想當「宋江」還是「阮小二」 梁山泊臉譜畫展在內門

2019-04-02 12:17

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

大武山成年禮連辦22年 時光寶盒相約50年後開啟

2019-04-02 11:42

金門災害防救演習 首度以非洲豬瘟為敵

2019-04-02 11:28

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

春遊補助上路 金門縣府加碼消費券吸客

2019-04-02 19:58

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45
看更多

熱門文章

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

新北美女議員驚傳離婚 李倩萍否認：被媒體消費了

2019-04-03 11:02

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

驚！就職100天好忙 盧秀燕「快被家人放棄了」

2019-04-03 09:38

清明連假 新北市淡水北新庄地區將分流管制車潮

2019-04-02 12:02

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

就職百日 侯友宜：當副市長時都不行 現在怎麼都可以？

2019-04-03 11:03

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

遭爆無性10年離婚 美女議員：不值得討論

2019-04-03 11:30

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

咪咪幼兒園捐住警器 學童贈「加油英雄」匾感謝消防局

2019-04-02 20:41

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

台南議員6選區重新驗票 74張爭議票待認定

2019-04-02 18:23

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top