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質詢韓國瑜遭網路嗆聲 高市民進黨團促警方1星期破案

2019-04-03 09:48聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會民進黨團今天上午召開記者會強調「合理質詢、拒絕恐嚇霸凌」，要求高雄市警察局在一星期內找出最近上網恐嚇他們的人，警察局長李永癸表示會儘快、儘速辦理。

民進黨議員表示，他們在議會質詢高雄市長韓國瑜，陸續有人到他們的臉書嗆聲，有的要殺害、傷害他們和他們的家人，昨天遭不明人士揚言要對她不利的議員鄭孟洳說，又有人上網說要和她同歸於盡。

民進黨議員要求警方在一星期偵破這些涉及網路恐嚇的案件，但警方表示，如果上網者的IP是在國內，一星期是可以找得出來，如果是在國外，需要較多時間。

高雄市議會民進黨團今天上午召開記者會強調「合理質詢、拒絕恐嚇霸凌」，要求高雄市警...
高雄市議會民進黨團今天上午召開記者會強調「合理質詢、拒絕恐嚇霸凌」，要求高雄市警察局在一星期內找出最近上網恐嚇他們的人。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨恐嚇高雄市
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