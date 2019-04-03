質詢韓國瑜遭網路嗆聲 高市民進黨團促警方1星期破案

2019-04-03 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會民進黨團今天上午召開記者會強調「合理質詢、拒絕恐嚇霸凌」，要求高雄市警察局在一星期內找出最近上網恐嚇他們的人，警察局長李永癸表示會儘快、儘速辦理。

民進黨議員表示，他們在議會質詢高雄市長韓國瑜，陸續有人到他們的臉書嗆聲，有的要殺害、傷害他們和他們的家人，昨天遭不明人士揚言要對她不利的議員鄭孟洳說，又有人上網說要和她同歸於盡。